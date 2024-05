Fatto in casa per voi: Rustici di pan brioche

Per preparare i rustici, bisogna prima di tutto mescolare il lievito disidratato con la farina in una ciotola. Successivamente, si aggiungono due cucchiaini di zucchero all’impasto. In un’altra ciotola, si versa l’acqua tiepida insieme allo yogurt bianco, lo zucchero, l’olio e il sale, mescolando il tutto con una forchetta. Pian piano si aggiunge la farina all’impasto, continuando a mescolare fino a ottenere una consistenza omogenea. Una volta che l’impasto è diventato consistente, si comincia a lavorarlo con le mani sul piano di lavoro infarinato, fino a renderlo elastico ed omogeneo.

Successivamente, si mette l’impasto in una ciotola per la lievitazione, si fa una croce sulla superficie con un coltello e si copre la ciotola con della pellicola trasparente. L’impasto deve lievitare fino al raddoppio del suo volume, il che richiede circa un paio d’ore. Trascorso questo tempo, si versa l’impasto sul piano di lavoro infarinato, si lavora leggermente e si stende con un mattarello fino a formare un rettangolo alto circa 1 cm. Con un tagliapizza, si ricavano delle strisce larghe circa un paio di cm, che poi vengono tagliate a metà e utilizzate per avvolgere i wurstel.

Per il secondo ripieno, si utilizza un coppapasta per ricavare dei dischi dalla sfoglia, che vengono farciti con cotto e provola tagliati a dadini e chiusi per bene in modo da formare un panino. Una volta preparati i rustici, si spennellano con del rosso d’uovo e un po’ di latte, e si decorano con semi di sesamo e semi di papavero. Infine, i rustici vanno fatti riposare per altri 20 minuti e poi cotti in forno ventilato a 170° per 20 minuti, oppure in forno statico a 180° per lo stesso periodo di tempo.

In conclusione, la preparazione dei rustici è un processo che richiede attenzione e precisione, ma il risultato finale è sicuramente degno di nota. Grazie alla combinazione di ingredienti come wurstel, cotto, provola e semi di sesamo, i rustici sono un piatto gustoso e apprezzato da grandi e piccini. Ideali da servire come antipasto o come sfiziosa merenda, i rustici sono perfetti per ogni occasione e sicuramente conquisteranno il palato di chiunque li assaggi. Con una presentazione accattivante e un gusto irresistibile, i rustici sono un piatto che non può mancare sulla tua tavola.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria