Fatto in casa per voi: Salame di cioccolato

Il procedimento per preparare un delizioso salame di cioccolato inizia con la sbriciolatura dei biscotti secchi in una busta, utilizzando un mattarello per ottenere dei piccoli pezzettini. Successivamente, in una ciotola capiente vengono mescolati uova, zucchero, burro sciolto, cacao e caffè fino a ottenere un composto omogeneo, al quale vengono aggiunti i biscotti sbriciolati poco alla volta.

Una volta ottenuto il composto, si procede a modellarlo per conferirgli la forma classica di un salame. Per fare ciò, si prende un pezzo di pellicola trasparente sul quale viene versato il composto e modellato con le mani fino a ottenere la forma desiderata. Una volta modellato, il salame viene avvolto nella pellicola e poi nella carta stagnola, per essere poi riposto in frigo per almeno 3 ore.

Trascorso il tempo di riposo in frigo, il salame di cioccolato è pronto per essere gustato. Viene srotolato dalla carta stagnola e dalla pellicola, adagiato su un vassoio precedentemente cosparso di zucchero a velo e spolverizzato nuovamente con lo zucchero a velo per una presentazione più accattivante e golosa.

Questo dolce al cioccolato è perfetto da preparare in anticipo per una festa o un’occasione speciale, in quanto può essere conservato in frigo per diversi giorni senza perdere la sua bontà e consistenza. La sua semplice preparazione lo rende adatto anche a chi non è un esperto in cucina, ma vuole comunque sorprendere con un dolce fatto in casa e gustoso.

Il salame di cioccolato è un dolce che piace a grandi e piccini, grazie al suo sapore deciso e alla consistenza morbida e croccante data dai biscotti sbriciolati. Può essere servito come dessert dopo un pranzo o una cena, oppure come spuntino goloso da gustare in qualsiasi momento della giornata.

In conclusione, preparare un salame di cioccolato è un’ottima idea per stupire i propri ospiti con un dolce fatto in casa, semplice ma davvero gustoso. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, si può realizzare un dolce che conquisterà il palato di tutti e che sarà apprezzato per la sua bontà e la sua presentazione accattivante.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria