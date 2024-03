Fatto in casa per voi: saltimbocca alla romana

Il procedimento per preparare i saltimbocca alla romana inizia con la preparazione del contorno, che consiste nel pelare e tagliare le patate a tocchetti. Successivamente, si versa un po’ di olio in una padella e si aggiungono le patate, l’aglio a pezzetti e il rosmarino. Si rosola il tutto a fiamma viva per alcuni minuti, poi si aggiunge il sale e si continua la cottura a fuoco basso per circa 15 minuti.

Una volta che le patate stanno cuocendo, si passa alla preparazione dei saltimbocca. Si prendono le fettine di vitello e si battono con un bicchiere o un batticarne. Poi si assemblano i saltimbocca, ponendo su ogni fettina di vitello una fetta di prosciutto crudo e una foglia di salvia, e si fissano il tutto con uno stecchino.

In una padella, si mette un filo d’olio e del burro. Una volta che il burro si è sciolto, si passano i saltimbocca nella farina dal lato non farcito e si adagiano nella padella. Quando i saltimbocca saranno dorati, si sfuma con il vino bianco e si mette il coperchio, lasciando cuocere ancora per qualche minuto.

Infine, si impiattano i saltimbocca alla romana insieme al contorno di patate e si serve il piatto ben caldo. Questa ricetta deliziosa e ricca di sapori si presta perfettamente per un pranzo o una cena speciale, da gustare in compagnia di amici e familiari.

I saltimbocca alla romana sono un piatto tipico della tradizione culinaria italiana, particolarmente apprezzato per la sua semplicità e bontà. La combinazione di vitello, prosciutto crudo e salvia crea un mix di sapori unico e irresistibile, che conquista il palato di chiunque lo assaggi.

La cottura dei saltimbocca richiede attenzione e precisione, per garantire che la carne risulti morbida e gustosa. Il passaggio nel vino bianco aggiunge un tocco di sapore in più, che si amalgama perfettamente con gli altri ingredienti.

Il contorno di patate, con il suo sapore rustico e avvolgente, completa alla perfezione il piatto principale, creando un equilibrio di gusti e consistenze che soddisfa pienamente il palato.

In conclusione, i saltimbocca alla romana sono un piatto classico della cucina italiana, che unisce tradizione e gusto in un mix irresistibile. Ideali per un pranzo o una cena speciale, questi saltimbocca conquisteranno il cuore di chiunque li assaggi, grazie alla loro bontà e semplicità. Buon appetito!

