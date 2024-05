Fatto in casa per voi: Timballo di pasta

Il procedimento per preparare un delizioso timballo di rigatoni inizia con la preparazione del sugo. Si inizia versando dell’olio in una padella e facendo soffriggere la cipolla. Successivamente si taglia grossolanamente la salsiccia e si aggiunge in padella per farla rosolare, unendo poi i piselli. Nel frattempo si porta a ebollizione l’acqua per la pasta. Una volta che i piselli si sono leggermente ammorbiditi, si versa nella pentola la passata di pomodoro, si salare e si lascia cuocere per 5-6 minuti.

Passando alla preparazione della pasta brisée, si inizia versando l’acqua, l’olio e il lievito istantaneo per torte salate in una ciotola. Si aggiunge la farina poco alla volta, impastando con le mani fino a ottenere una consistenza omogenea ed elastica. Si trasferisce l’impasto su un piano di lavoro e si continua a lavorarlo fino a ottenere la giusta consistenza.

Nel frattempo, si controlla il sugo e si salare l’acqua che è arrivata a bollore. Si cuoce i rigatoni, si scolano a metà cottura e si ripassano in padella con il condimento. Si prende quindi ¾ della pasta brisée e si stende su un foglio di carta forno leggermente infarinato con l’aiuto di un mattarello. Si imburra e si infarina una teglia del diametro di 26 o 28 centimetri e si riveste il fondo con un foglio di carta forno. Si rovescia la pasta brisée nella teglia, sistemando per bene anche sui lati.

Si aggiunge il ripieno al timballo, versando prima metà della pasta al sugo di salsiccia, aggiungendo uno strato di mozzarella e coprendo con i rigatoni rimasti e formaggio grattugiato. Si stende un altro pezzo di pasta brisée sopra il timballo, sigillando bene i bordi e incidendo una croce sulla superficie. Si mescola un tuorlo d’uovo con della panna e si spennella la superficie del timballo. Infine si inforna a 170°C per 40-45 minuti in forno ventilato già caldo.

In conclusione, la preparazione di questo timballo di rigatoni richiede cura e attenzione in ogni passaggio, dal sugo alla pasta brisée fino alla cottura in forno. Il risultato finale sarà un piatto ricco e saporito, perfetto da servire in occasioni speciali o per deliziare la famiglia e gli amici. Seguendo attentamente le indicazioni e dedicando il giusto tempo e impegno, si potrà ottenere un piatto che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria