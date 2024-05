Fatto in casa per voi: Torta fredda all’ananas

La torta fredda all’ananas è un dessert fresco e gustoso che si prepara in pochi semplici passaggi. Per iniziare, è necessario aprire i barattoli di ananas sciroppato e separare le fette dal succo, mettendoli in due diverse ciotole. Successivamente, si prende un piatto da portata e si poggia sopra il cerchio senza fondo di una teglia a cerniera da 24 centimetri di diametro.

Dopo aver inzuppato i savoiardi nel succo d’ananas, si crea uno strato sul fondo della teglia, riempiendo tutti i buchi rimasti vuoti con pezzetti di savoiardi. Le fette d’ananas vengono poi utilizzate per foderare la teglia, incastrandole nei savoiardi in modo che non fuoriescano dal bordo dello stampo. Una volta pronta la base, va messa in frigorifero per raffreddarsi.

Passando alla crema, si inizia mettendo a bagno in acqua fredda la gelatina in fogli. In una ciotola si monta la panna zuccherata con l’aiuto delle fruste elettriche, quindi si aggiunge il latte condensato e si mescola bene. Si unisce anche lo yogurt all’ananas e si mescola nuovamente. La gelatina in fogli viene strizzata e fatta sciogliere in un pentolino con un po’ d’acqua, per poi essere aggiunta alla crema e mescolata.

Per completare la crema, si aggiungono anche pezzetti di ananas tagliati e si mescola con una spatola. A questo punto, si riprende la base dal frigorifero e si rovescia dentro la crema, livellandola bene. Si passa poi alla decorazione, mettendo al centro della torta una fetta d’ananas e disporre le fette rimanenti a raggiera intorno ad essa.

La torta fredda all’ananas va messa in frigorifero per rassodare per almeno 4 ore, oppure nel freezer per 2 ore. Trascorso il tempo di riposo, si può sfilare con attenzione l’anello della tortiera e servire il dessert fresco e delizioso. Questa ricetta è perfetta per chi ama i sapori tropicali e desidera preparare un dolce estivo e leggero da gustare in compagnia di amici e familiari. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

