Fatto in casa per voi: Tortine al latte

La preparazione di un delizioso dolce inizia con la realizzazione del pan di Spagna al cacao. Il procedimento è piuttosto semplice: basta rompere le uova in una ciotola capiente e iniziare a frullarle con le fruste elettriche. Successivamente, si aggiungono lo zucchero, il cacao amaro, la farina e il lievito, mescolando bene il tutto con una spatola o un mestolo. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si versa l’impasto in una teglia ricoperta di carta forno e si livella bene la superficie per una cottura uniforme.

Il pan di Spagna al cacao va cotto in forno a 180 °C per circa 10-15 minuti in modalità statica oppure a 170 °C in modalità ventilata per lo stesso tempo. Nel frattempo, si può dedicare alla preparazione della crema al latte: montare a neve la panna in una ciotola e aggiungere il latte condensato e il miele. Se il pan di Spagna non è ancora pronto, si può lasciare riposare la crema in frigo fino al momento dell’utilizzo.

Una volta cotto il dolce, è importante lasciarlo raffreddare per qualche minuto prima di sformarlo e rovesciarlo su un foglio di carta forno per rimuovere la carta dalla base. A questo punto, si procede al taglio del pan di Spagna a metà e si inizia a farcire la base con la crema al latte, evitando di avvicinarsi troppo ai bordi. Si ricopre con l’altro strato di pan di Spagna, eliminando eventuali eccessi di crema sui bordi, e si lascia riposare in frigo per almeno due ore.

Una volta che il dolce si è ben raffreddato e solidificato, si può procedere al taglio in rettangoli con l’aiuto di un righello per ottenere delle porzioni tutte delle stesse dimensioni. Questo passaggio è importante per una presentazione curata e uniforme del dolce, che renderà ancora più invitante il momento della degustazione. Infine, si può servire i rettangoli di pan di Spagna al cacao come dessert perfetto per concludere un pasto in bellezza o per deliziare gli ospiti in un’occasione speciale.

In conclusione, la preparazione di questo dolce richiede un po’ di pazienza e precisione, ma il risultato finale ripagherà di sicuro gli sforzi. Con il suo gusto avvolgente e la consistenza soffice e cremosa, il pan di Spagna al cacao con crema al latte si rivelerà una vera coccola per il palato di chiunque lo assaggi. Perfetto per una merenda golosa o per concludere una cena in compagnia, questo dolce saprà conquistare tutti con la sua bontà e la sua semplice ma irresistibile bontà. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

