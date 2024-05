Fatto in casa per voi: Tronchetto gelato cioccolato e vaniglia

Il procedimento per preparare un delizioso tronchetto gelato inizia con la scioglimento del cioccolato fondente a bagnomaria. Nel frattempo, si prepara lo stampo da plumcake foderato con pellicola per alimenti, tracciando il perimetro su un foglio di carta forno. Si stende il cioccolato sul foglio, che viene poi messo in freezer per solidificare. Questa operazione viene ripetuta con tutte le strisce di cioccolato.

Successivamente, si passa alla preparazione del gelato. Si monta la panna fresca in una ciotola, aggiungendo il latte condensato e l’estratto di vaniglia. Si assembla il tronchetto alternando strati di gelato e granella di nocciole al centro. Le strisce di cioccolato vengono inserite tra i vari strati di gelato e granella.

Una volta completato l’assemblaggio, il tronchetto va riposto in freezer per almeno sei ore. Trascorso il tempo necessario, si rovescia lo stampo su un vassoio e si toglie la pellicola con pazienza, in modo che il tronchetto si stacchi facilmente. Si decora il tronchetto con cacao amaro, panna montata e granella di nocciole per un tocco finale.

In conclusione, il tronchetto gelato è pronto per essere gustato e condiviso con amici e familiari. Questa ricetta semplice e gustosa è perfetta per le occasioni speciali o semplicemente per coccolarsi con un dolce delizioso e fresco. Buon appetito!

