Giusina in Cucina: cotolette alla marescialla

Giusina è una palermitana che si è trasferita a Milano e ha conquistato il pubblico televisivo con il suo programma culinario “Giusina in cucina” su Food Network. In questa occasione, ci guida nella preparazione di un piatto tipico siciliano: le cotolette alla marescialla.

Le cotolette alla marescialla sono un piatto tradizionale siciliano che combina carne di vitello con prosciutto, provola e patate. Si tratta di una ricetta semplice e gustosa, adatta sia agli adulti che ai bambini. La preparazione inizia stendendo le fette di vitello e eventualmente battendole per renderle più sottili. Successivamente, si bollono le patate, si schiacciano e si condicono con prezzemolo e sale.

Un passaggio fondamentale è stendere uno strato di patate schiacciate su ogni fetta di carne, aggiungere una fetta di provola e una di prosciutto. Le uova vengono sbattute e salate, poi le fette vengono passate prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Le cotolette vengono delicatamente adagiate in padella e cuociono a fuoco moderato fino a quando sono ben cotte. Infine, vengono servite calde e pronte da gustare.

Gli ingredienti necessari per preparare le cotolette alla marescialla includono: fette di magatello di vitello, patate, prosciutto cotto, provola dolce, uova, pangrattato e olio di semi di girasole. Questi ingredienti semplici si combinano per creare un piatto ricco di sapori e texture che soddisferà i palati di tutti.

Giusina condivide la sua passione per la cucina siciliana attraverso il suo programma televisivo, offrendo ai telespettatori ricette gustose e facili da replicare a casa. Le cotolette alla marescialla sono solo uno dei tanti piatti tradizionali che Giusina ha presentato nel corso delle sue trasmissioni, dimostrando l’amore per la sua terra d’origine e la sua dedizione alla gastronomia.

Le cotolette alla marescialla sono un’ottima scelta per un pranzo o una cena speciale, in grado di portare in tavola i sapori autentici della tradizione siciliana. Con ingredienti di qualità e una preparazione accurata, questo piatto si trasforma in un’esperienza culinaria indimenticabile per chiunque lo assaggi. Grazie alla guida esperta di Giusina, anche i meno esperti in cucina possono cimentarsi con successo nella preparazione di questa prelibatezza siciliana.

