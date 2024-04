Giusina in Cucina: frittelle di cavolfiore dolci

Giusina è una palermitana che ha fatto della cucina la sua passione e la sua professione, trasmettendo le sue ricette gustose e facili attraverso il programma televisivo “Giusina in cucina” su Food Network. Nonostante viva a Milano da diverso tempo, mantiene salda la sua radice siciliana e oggi condivide con il pubblico una ricetta tipica della sua terra, le frittelle di cavolfiore dolci.

Le frittelle di cavolfiore dolci sono un dolce siciliano poco conosciuto al di fuori dell’isola, ma che sorprende per la sua bontà e originalità. Giusina spiega che l’accostamento di diversi ingredienti in questa ricetta crea un mix di sapori unico che vale assolutamente la pena provare. La preparazione richiede pochi passaggi e ingredienti comuni, rendendo le frittelle di cavolfiore dolci una scelta ideale per un dessert originale e gustoso.

Per preparare le frittelle di cavolfiore dolci, è necessario schiacciare i cavolfiori sbollentati fino a ottenere una consistenza simile a una purea. Successivamente, si aggiunge la farina, l’uovo, lo zucchero, il lievito e l’estratto di vaniglia al composto, mescolando bene fino ad ottenere una consistenza omogenea. Con l’aiuto di due cucchiai, si ricavano piccole quantità di impasto che vengono poi tuffate nell’olio bollente per la frittura.

Una volta che le frittelle di cavolfiore sono pronte, vengono scolate e passate nello zucchero semolato per conferire loro un tocco di dolcezza in più. Infine, le frittelle vengono servite con del miele, che aggiunge una nota ancora più deliziosa al dessert. La combinazione di sapori e consistenze rende le frittelle di cavolfiore dolci un piatto originale e sorprendente, perfetto da gustare in qualsiasi occasione.

Giusina condivide con il pubblico anche la lista degli ingredienti necessari per preparare le frittelle di cavolfiore dolci. Tra gli ingredienti principali ci sono il cavolfiore, la farina 00, l’uovo, lo zucchero, il lievito per dolci, l’essenza di vaniglia, l’olio di semi, lo zucchero semolato e il miele. Questi ingredienti comuni si combinano in modo armonioso per creare un dessert unico e dal sapore autentico della tradizione siciliana.

In conclusione, le frittelle di cavolfiore dolci sono un dolce che merita di essere scoperto e assaporato, grazie alla creatività e alla maestria di Giusina nel proporre ricette originali e gustose. Con la sua passione per la cucina e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso i piatti, Giusina continua a conquistare il pubblico televisivo con le sue creazioni culinarie, dimostrando che la tradizione culinaria siciliana ha ancora molto da offrire.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

