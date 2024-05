Giusina in Cucina: Gattò di riso

Per preparare il timballo di riso, iniziamo lessando il riso in acqua bollente e salata, aromatizzata con zafferano in polvere. Nel frattempo, facciamo sode le uova immergendole in acqua fredda e contando 8 minuti una volta che l’acqua è arrivata a bollore. Tagliamo la melanzana a dadini e la friggiamo in olio caldo fino a doratura.

In un tegame, facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio e aggiungiamo la carne trita mista, lasciando rosolare. Successivamente, aggiungiamo il concentrato di pomodoro sciolto in poca acqua e facciamo cuocere il tutto per circa 10 minuti. Una volta cotto il riso, lo scoliamo al dente e lo mettiamo in una ciotola, unendovi il ragù e mescolando bene il tutto.

Prepariamo una tortiera da 22-26 cm imburrandola e cospargendola con pangrattato. Distribuiamo metà del riso all’interno dello stampo, compattandolo alla base e sui bordi. Disponiamo sopra il riso le fettine di uova sode, le melanzane fritte e la tuma a dadini, quindi copriamo con il riso rimasto. Livelliamo il composto e spolveriamo con pangrattato.

Infine, inforniamo il timballo di riso in forno caldo e statico a 180° per 20 minuti. Una volta cotto, possiamo servirlo caldo e gustare questa deliziosa preparazione.

In conclusione, il timballo di riso è un piatto ricco e saporito che unisce ingredienti come riso, uova sode, melanzane fritte e carne trita mista, arricchiti dal sapore della tuma e del concentrato di pomodoro. La cottura in forno conferisce al timballo una consistenza croccante all’esterno e morbida all’interno, creando un contrasto di consistenze molto apprezzato. La preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale è sicuramente gratificante e vale la pena di essere assaporato. Un piatto ideale da servire in occasioni speciali o per deliziare i propri commensali con un gusto unico e avvolgente.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria