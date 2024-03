Giusina in Cucina: insalatona pantesca

Giusina è una famosa chef palermitana che ha fatto della cucina la sua passione e il suo lavoro. Trasferitasi a Milano, ha conquistato il pubblico televisivo con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network, dove condivide ricette gustose e semplici per tutti i gusti. In questa occasione, Giusina ci presenta un piatto tipico dell’isola di Pantelleria, l’insalatona pantesca, una ricetta tradizionale e semplice da preparare, perfetta per le calde giornate estive.

L’insalatona pantesca è composta da ingredienti tipici della cucina siciliana, come capperi, olive, acciughe, patate e pomodorini. Si tratta di un piatto economico e veloce da realizzare, che richiede pochi passaggi e pochi ingredienti. La sua semplicità lo rende perfetto per un pranzo leggero o come contorno per una cena estiva.

La preparazione dell’insalatona pantesca è rapida e senza particolari difficoltà. Innanzitutto, è necessario lessare, pelare e tagliare a dadini le patate. Una volta pronte, vanno messe in un’insalatiera e condite con sale, olive nere denocciolate, olio extravergine d’oliva e origano. Successivamente, si aggiungono i pomodorini tagliati a metà, le cipolle affettate, i capperi dissalati e le acciughe sgocciolate. Infine, si mescola il tutto e si serve con dell’aceto a parte.

Gli ingredienti necessari per preparare l’insalatona pantesca sono facilmente reperibili e accessibili a tutti. Occorrono 4 patate, sale, olive nere, olio extravergine d’oliva, origano, pomodorini Pachino, cipolla rossa, capperi sotto sale e filetti di acciughe. Questi ingredienti sono la base della ricetta e conferiscono al piatto quel sapore autentico e genuino tipico della cucina siciliana.

L’insalatona pantesca è un piatto versatile e adatto a molteplici occasioni. Può essere servita come secondo piatto leggero, come contorno per carne o pesce grigliato, oppure come piatto unico per un pranzo veloce e saporito. La freschezza degli ingredienti e la semplicità della preparazione rendono questo piatto una scelta ideale per chi ama la cucina tradizionale e genuina.

In conclusione, l’insalatona pantesca proposta da Giusina è un piatto che racchiude tutto il sapore e la tradizione dell’isola di Pantelleria. Grazie alla sua semplicità e alla bontà degli ingredienti utilizzati, questo piatto è perfetto per chi desidera gustare i sapori autentici della cucina siciliana in un’atmosfera estiva e informale. Con pochi passaggi e pochi ingredienti, è possibile preparare un piatto ricco di gusto e di tradizione, che conquisterà il palato di tutti i commensali.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

