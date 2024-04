Giusina in Cucina: Polpette di pesce spada

Il piatto in questione è una gustosa ricetta a base di pesce spada e melanzane, arricchita da cipolle caramellate. Per preparare questo piatto, iniziamo rosolando uno spicchio d’aglio in padella e aggiungendo le melanzane e il pesce spada tagliati a cubetti. Dopo una decina di minuti di cottura, le verdure saranno morbide e pronte per essere utilizzate.

Nel frattempo, prepariamo le cipolle caramellate, che daranno un tocco dolce e saporito al piatto. Le cipolle vengono caramellate in padella con zucchero di canna e acqua per circa 20 minuti, fino a quando saranno morbide e dolci. Infine, aggiungiamo un po’ di aceto balsamico per dare un tocco di acidità al piatto.

Una volta pronte le melanzane e il pesce spada, li uniamo in una ciotola insieme alla mollica bagnata nel latte, un uovo, della menta fresca, passolina, pecorino, scorza di limone, sale e pepe. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo, da cui ricaveremo delle polpettine.

Le polpettine vengono passate successivamente nella farina, nell’uovo sbattuto e nel pangrattato, per poi essere fritte in padella con olio bollente fino a quando saranno dorate e croccanti. Una volta pronte, le polpettine vengono servite su un letto di cipolle caramellate, che aggiungono dolcezza e sapore al piatto.

Questa ricetta è perfetta per un pranzo o una cena sfiziosa, che saprà conquistare il palato di grandi e piccini. Il pesce spada, dalle carni saporite e compatte, si sposa alla perfezione con le melanzane, che conferiscono al piatto un sapore unico e avvolgente. Le cipolle caramellate aggiungono un tocco di dolcezza e complessità al piatto, rendendolo ancora più irresistibile.

In conclusione, questa ricetta di polpettine di pesce spada e melanzane con cipolle caramellate è una vera delizia per il palato, che saprà conquistare anche i palati più esigenti. Facile e veloce da preparare, è perfetta per un pranzo o una cena speciale, che renderà ancora più piacevole il momento del pasto. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

