Giusina in Cucina: Polpette di tonno e patate

Giusina è una palermitana che ha fatto carriera a Milano come conduttrice televisiva con il suo programma “Giusina in Cucina” su Food Network, un canale dedicato alla cucina. Grazie alle sue ricette gustose e facili da realizzare, è diventata un volto noto tra i telespettatori. In questa occasione, Giusina ci mostra come preparare un piatto particolare e delizioso: le polpette di tonno e patate.

Le polpette di tonno e patate sono un piatto molto apprezzato da tutti, grazie alla loro bontà e semplicità. Si tratta di una variante delle classiche polpette, ideale per chi ama gusti un po’ più particolari. La ricetta prevede l’utilizzo di ingredienti comuni come tonno sgocciolato, patate, menta, limone, uova, pangrattato e condimenti come sale e pepe.

Per preparare le polpette di tonno e patate, bisogna innanzitutto bollire le patate e schiacciarle, quindi unirle al tonno, alle uova, alla menta tagliuzzata, ai pomodorini semi dried, al sale, al pepe e alla scorza di limone. Se l’impasto risulta troppo morbido, è possibile aggiungere un po’ di pangrattato per renderlo più consistente. Successivamente, si formano delle polpettine che vengono passate nella farina, nell’uovo e nel pangrattato prima di essere fritte in abbondante olio di semi.

Per accompagnare le polpette, Giusina consiglia di servirle con uno yogurt greco condito con un cucchiaio di miele, della menta fresca e dell’erba cipollina. Questa salsina fresca e cremosa si sposa perfettamente con il sapore intenso delle polpette, creando un contrasto di sapori molto apprezzato.

Le polpette di tonno e patate possono essere gustate come secondo piatto in un pranzo o una cena, magari accompagnate da un contorno leggero di verdure o una fresca insalata. Grazie alla semplicità della ricetta e alla rapidità di preparazione, questo piatto è perfetto anche per chi ha poco tempo da dedicare in cucina ma non vuole rinunciare al gusto e alla genuinità dei piatti fatti in casa.

In conclusione, le polpette di tonno e patate proposte da Giusina sono un’idea originale e sfiziosa per portare in tavola un piatto gustoso e apprezzato da tutti. Con pochi ingredienti e semplici passaggi, è possibile preparare un piatto ricco di sapore e dal fascino unico, che conquisterà sicuramente il palato di chiunque le assaggi. Un’alternativa creativa alle classiche polpette, perfetta per sorprendere i propri ospiti con un piatto originale e delizioso.

