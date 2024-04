Giusina in Cucina: Ricci di palma di Montechiaro

Giusina è una palermitana che ha fatto della sua passione per la cucina un vero e proprio lavoro, diventando un volto noto in televisione con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. Il suo obiettivo è condividere ricette gustose e facili da preparare con il suo pubblico, offrendo spunti per cucinare piatti tradizionali e innovativi. In una delle puntate del suo programma, Giusina ha deciso di svelare i segreti per preparare i ricci di palma di Montechiaro, dolcetti tipici della Sicilia che hanno conquistato il palato di molti.

I ricci di palma di Montechiaro sono biscotti tradizionali resi celebri dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e ancora oggi prodotti nel convento di Palma di Montechiaro, un piccolo paese in provincia di Agrigento, in Sicilia. Questi dolcetti hanno una storia antica e sono amati per il loro gusto autentico e la loro semplicità. Giusina, con la sua passione per la cucina siciliana, ha deciso di condividere la ricetta di questi deliziosi biscotti con i suoi spettatori, spiegando passo dopo passo come prepararli in modo facile e veloce.

La preparazione dei ricci di palma di Montechiaro richiede pochi ingredienti semplici ma genuini. Giusina consiglia di utilizzare farina di mandorle, zucchero semolato bianco, uova fresche intere e la buccia grattugiata di un limone. Mescolando questi ingredienti e seguendo le sue istruzioni dettagliate, è possibile creare degli squisiti biscotti che ricreano il gusto autentico dei dolci siciliani tradizionali.

Per preparare i ricci di palma di Montechiaro, prima di tutto è necessario mescolare la farina di mandorle con lo zucchero, le uova intere e la scorza grattugiata del limone in una ciotola. L’impasto va lavorato fino ad ottenere una consistenza omogenea e compatta. Successivamente, si può versare l’impasto in una sac à poche con una bocchetta a stella larga o utilizzare un forma-biscotti a estrusione per creare dei tronchetti lunghi circa 8 centimetri, spaziati tra loro su una teglia. Infine, cospargere i biscotti con dello zucchero semolato e infornarli a 180°C per circa 10 minuti, fino a quando saranno dorati e croccanti.

Questi dolcetti sono perfetti da gustare in qualsiasi momento della giornata, accompagnati da una tazza di tè o caffè. La loro consistenza friabile e il loro sapore delicato li rendono ideali per una pausa dolce e genuina. Grazie alla ricetta di Giusina, è possibile portare in tavola un pezzo di tradizione siciliana, preparando in casa dei dolci autentici e deliziosi che conquisteranno tutti i palati.

In conclusione, i ricci di palma di Montechiaro sono un’autentica prelibatezza della tradizione siciliana, che Giusina ha deciso di condividere con il suo pubblico attraverso il suo programma televisivo. Con ingredienti semplici e una preparazione facile, è possibile creare dei biscotti che racchiudono tutto il gusto e la genuinità della cucina siciliana, regalando a chi li assapora un momento di vero piacere e dolcezza. Grazie alla passione e alla creatività di Giusina, i ricci di palma di Montechiaro possono diventare un dolce simbolo della cultura culinaria siciliana, da gustare e condividere con amici e familiari.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria