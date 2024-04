Giusina in Cucina: Spaghettoni con pesto di pistacchi e gamberoni

Giusina è una palermitana che si è trasferita a Milano e ha raggiunto la fama televisiva con il suo programma culinario “Giusina in cucina” su Food Network. Grazie alle sue ricette gustose e semplici, ha conquistato il cuore dei telespettatori con piatti deliziosi e di facile preparazione. In questa occasione, Giusina ci svela la ricetta per preparare degli spaghettoni con pesto di pistacchi e gamberoni, un primo piatto che promette di deliziare i palati più esigenti.

Questo piatto, tipico della tradizione culinaria siciliana, unisce la delicatezza del pesto di pistacchi con la prelibatezza dei gamberoni, creando un’esplosione di sapori e profumi che ricordano l’estate. Gli ingredienti necessari per la preparazione includono spaghettoni, pesto di pistacchi, trito di pistacchi, cipollotto, pomodorini, gamberoni, latte, olio extravergine di oliva e vino bianco.

La preparazione inizia con la pulizia dei gamberi, eliminando testa, coda e intestino, e lasciandone alcuni interi per la decorazione del piatto. Nel frattempo si cuoce la pasta in abbondante acqua salata. In una padella, si scalda un filo d’olio extravergine e si aggiungono cipollotto, pomodorini e gamberoni, sfumando il tutto con del vino bianco. Successivamente, si aggiunge il pesto di pistacchi alla padella e si lascia sciogliere, aggiungendo acqua di cottura della pasta per rendere il condimento più cremoso.

Una volta cotta la pasta, viene aggiunta alla padella insieme ai gamberoni e al pesto di pistacchi, amalgamando bene tutti gli ingredienti. Se necessario, si può aggiungere ulteriore acqua di cottura per ottenere la consistenza desiderata. Infine, si impiatta il piatto decorandolo con i gamberoni interi e un trito di pistacchi per un tocco di croccantezza in più.

Con un tempo di preparazione di circa 20 minuti e una cottura di 15 minuti, questi spaghettoni con pesto di pistacchi e gamberoni sono perfetti per una cena raffinata ma veloce da preparare. La ricetta è pensata per quattro porzioni e rappresenta un’ottima scelta per sorprendere i propri ospiti con un piatto sofisticato e ricco di gusto.

In conclusione, Giusina ci regala una ricetta che unisce la tradizione culinaria siciliana con un tocco di creatività e innovazione. Gli spaghettoni con pesto di pistacchi e gamberoni sono un piatto che sa conquistare i sensi e portare in tavola i sapori estivi della Sicilia, regalando un’esperienza culinaria indimenticabile. Con ingredienti semplici ma di qualità e una preparazione dettagliata, anche chi non è un esperto in cucina potrà deliziare i propri commensali con questa prelibatezza.

