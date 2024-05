Giusina in Cucina: Tuma in pastella

Giusina è una palermitana che ha traslocato a Milano e ha guadagnato popolarità grazie al suo programma televisivo “Giusina in cucina” su Food Network. Il suo show offre ricette gustose e semplici per tutti gli spettatori. In questa occasione, Giusina ci illustra come preparare un antipasto tradizionale siciliano, la tuma in pastella.

La tuma in pastella è un antipasto tipico della cucina siciliana, adatto a qualsiasi occasione. Si tratta di una ricetta semplice e saporita che può essere realizzata da chiunque e apprezzata da tutti coloro che la assaggiano.

Per preparare la tuma in pastella, si inizia sciogliendo il lievito nell’acqua e unendo la farina fino ad ottenere una pastella cremosa. Si aggiungono anche pezzetti di acciuga e si lascia lievitare la pastella per un’ora. Successivamente, si taglia la tuma a pezzi, eventualmente mettendola in freezer per un po’, si passa nella pastella e si frigge.

Gli ingredienti necessari per la preparazione della tuma in pastella sono: farina 00, acqua, lievito, acciughe, tuma e olio di semi per friggere.

Per quanto riguarda i tempi di preparazione e cottura, la tuma in pastella richiede 10 minuti di cottura e 10 minuti di preparazione, per un totale di 20 minuti. Si tratta quindi di un piatto veloce da realizzare per un antipasto gustoso e tradizionale della cucina siciliana.

Giusina, con la sua esperienza e passione per la cucina, condivide con il pubblico le sue conoscenze e le sue abilità culinarie attraverso il programma televisivo “Giusina in cucina”. Grazie alla sua presenza sullo schermo, riesce a trasmettere la tradizione e i sapori della sua terra d’origine, la Sicilia, anche a chi si trova lontano da casa.

La tuma in pastella è solo una delle tante ricette che Giusina propone ai suoi spettatori, sempre con l’obiettivo di rendere la cucina accessibile a tutti e di promuovere la cultura gastronomica siciliana. Grazie alla sua simpatia e alla sua capacità di comunicare, Giusina è diventata un volto noto della televisione e un punto di riferimento per tutti gli amanti della buona cucina.

In conclusione, la tuma in pastella è un antipasto tipico e gustoso, perfetto per un aperitivo o per arricchire un buffet. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Giusina, chiunque può provare a preparare questo piatto tradizionale siciliano e deliziare amici e familiari con i sapori autentici della cucina dell’isola.

