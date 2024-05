In cucina con Luca Pappagallo: Acquacotta

La ricetta dell’acquacotta è un piatto tradizionale della cucina italiana che si prepara con pochi ingredienti semplici ma gustosi. Per iniziare, si devono affettare le cipolle e metterle in una casseruola con un filo d’olio per farle rosolare leggermente. Successivamente, si aggiungono le foglie di sedano tagliate a fette e i pomodori, preferibilmente della varietà San Marzano, tagliati a pezzettini. Se si desidera un tocco di piccante, si può aggiungere anche un peperoncino spezzettato.

Dopo aver aggiunto il basilico e regolato di sale, si copre il tutto con brodo vegetale e si lascia cuocere a fuoco basso per circa 50 minuti, in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino perfettamente. Trascorso questo tempo, si assaggia e si regola di sale se necessario. Si preparano delle cocottine di servizio mettendo una fetta di pane bruschettato sul fondo e aggiungendo l’acquacotta sopra.

Un passaggio importante della preparazione è l’aggiunta dell’uovo, che viene trasferito in un mestolo e fatto coagulare a contatto con la zuppa bollente nella pentola. Una volta che l’albume si è solidificato, si unisce all’acquacotta nelle cocottine e si completa il piatto con una spolverata di parmigiano grattugiato. L’acquacotta è un piatto rustico e saporito che si presta ad essere servito come primo piatto in un menu tradizionale.

In conclusione, la ricetta dell’acquacotta è un piatto semplice ma ricco di sapori che si prepara con pochi ingredienti di qualità. La cottura lenta e a fuoco basso permette agli ingredienti di amalgamarsi perfettamente, creando un piatto dal gusto intenso e avvolgente. L’aggiunta dell’uovo coagulato e del parmigiano grattugiato completa il piatto, conferendogli una consistenza cremosa e un sapore deciso. Servire l’acquacotta nelle cocottine di servizio con una fetta di pane bruschettato garantisce un tocco rustico e tradizionale al piatto, che si presta ad essere gustato in ogni stagione.

