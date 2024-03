In cucina con Luca Pappagallo: alette di pollo piccanti

Per preparare le ali di pollo piccanti al forno, bisogna iniziare tagliando le patate a pezzi di medie dimensioni senza togliere la buccia. Successivamente, metterle in un contenitore e condire con olio, sale, origano secco e paprika piccante, mescolando bene il tutto. Trasferire le patate in una teglia capiente e infornare a 200 °C per circa 25 minuti.

Nel frattempo, preparare le ali di pollo: rimuovere la parte terminale e dividerle a metà, eliminando eventuali piume bruciandole. Mettere le ali in una ciotola e aggiungere succo di limone e tabasco, mescolando bene e lasciando insaporire per 5 minuti.

In un mortaio, pestare aglio, semi di coriandolo, peperoncino in polvere, paprika piccante e sale, aggiungendo poi l’olio fino a ottenere una consistenza pastosa. Unire questa pasta alle ali di pollo e mescolare bene.

Una volta pronte, unire le ali con la marinata alle patate in teglia e infornare di nuovo. Cuocere in forno statico a 200 °C per 25 minuti, quindi ultimare la cottura con 5 minuti di grill a 250 °C.

Le ali di pollo piccanti al forno sono un piatto gustoso e saporito, perfetto da servire come secondo piatto in una cena tra amici o in famiglia. La combinazione di spezie e condimenti rende le ali di pollo davvero irresistibili, mentre le patate al forno aggiungono un tocco di croccantezza al piatto.

La preparazione delle ali di pollo è piuttosto semplice e veloce, e il risultato finale è sicuramente appagante. L’aroma delle spezie si diffonde in modo delizioso durante la cottura, creando un profumo invitante che metterà l’acquolina in bocca a chiunque si avvicini al forno.

Il tocco piccante della paprika e del tabasco conferisce alle ali di pollo quel pizzico in più di sapore che le rende davvero speciali. L’aggiunta di succo di limone dona una nota fresca e acidula che bilancia perfettamente il sapore deciso delle spezie.

Le patate al forno, inoltre, si abbinano perfettamente alle ali di pollo, creando un piatto completo e gustoso che soddisferà tutti i commensali. Inoltre, le patate aggiungono consistenza al piatto e rendono la preparazione ancora più sostanziosa e appagante.

In conclusione, le ali di pollo piccanti al forno sono un piatto ricco di sapori e profumi, perfetto per un pranzo o una cena speciale. Facili da preparare e irresistibili al palato, conquisteranno sicuramente tutti i buongustai. Provate a prepararle e lasciatevi sorprendere da questa deliziosa ricetta!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria