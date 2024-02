In cucina con Luca Pappagallo: cipolle ripiene

La ricetta delle cipolle ripiene prevede l’utilizzo di cipolle grandi, sbucciate e lessate in acqua bollente salata per 20 minuti. Una volta scolate e raffreddate, si procede con la preparazione del ripieno, miscelando carne macinata, cipolla, prezzemolo, aglio, riso, concentrato di pomodoro, menta secca e peperoncino in polvere. Si regola di sale e pepe e si prepara la salsa di cottura mescolando acqua, concentrato di pomodoro, olio e sale.

Successivamente, si sfogliano delicatamente le cipolle e si formano degli involtini con il ripieno, che vengono poi disposti in una casseruola ben stretti e uniti. Si aggiunge la salsa di cottura, facendo attenzione che il liquido copra le cipolle. Si posiziona un piatto capovolto sopra le cipolle per tenerle ferme e immerse nel liquido di cottura, quindi si copre la casseruola e si cuoce a fuoco dolce per almeno un’ora.

Dopo 45 minuti di cottura, si rimuove il coperchio e il piatto per far restringere leggermente il sugo. Si serve calde, magari accompagnate da una spolverata di prezzemolo fresco.

La particolarità di questa ricetta sta nella combinazione di ingredienti semplici ma gustosi, che donano alle cipolle un sapore ricco e avvolgente. Il ripieno a base di carne macinata, riso e spezie conferisce alle cipolle una consistenza cremosa e un gusto deciso, mentre la salsa di cottura arricchisce il piatto di profumi e sapori intensi.

La cottura lenta e delicata permette alle cipolle di assorbire tutti i sapori del ripieno e della salsa, rendendole morbide e succulente. Il piatto risulta perfetto da gustare in una serata invernale, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso.

Le cipolle ripiene sono un piatto versatile che può essere servito come antipasto o piatto unico, a seconda delle preferenze personali. La loro preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi.

Inoltre, le cipolle sono un alimento ricco di proprietà benefiche per la salute, grazie alla presenza di antiossidanti e sostanze nutrienti. Consumarle in questa gustosa versione ripiena permette di apprezzarne appieno il sapore e di beneficiare delle loro proprietà salutari.

In conclusione, le cipolle ripiene sono un piatto tradizionale e genuino che conquista per la sua semplicità e bontà. Ideali da preparare in occasione di una cena con amici o in famiglia, le cipolle ripiene sapranno conquistare il palato di tutti con il loro sapore avvolgente e ricco. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

