In cucina con Luca Pappagallo: cous cous in verde

Per preparare questa ricetta di cous cous alle verdure, iniziamo unendo la parte terminale degli asparagi, le estremità delle zucchine e delle taccole al brodo vegetale. Successivamente, eliminiamo le estremità dei fagiolini e tagliamo gli asparagi, le taccole e le zucchine a pezzi di circa 3 cm di lunghezza. Le zucchine vanno divise in quattro parti per il senso della lunghezza e poi affettate dello spessore di circa mezzo centimetro.

In una pentola con acqua bollente salata, lessiamo i fagiolini, le taccole e gli asparagi preparati per 3 minuti. Aggiungiamo poi le zucchine e i pisellini e continuiamo la cottura per altri 2 minuti. Nel frattempo, in un recipiente, mescoliamo un paio di cucchiai di olio con il cous cous utilizzando una forchetta. Aggiungiamo il brodo caldo fino a coprire il cereale di circa un dito, sigilliamo il recipiente con della pellicola e lasciamo riposare per circa 15 minuti.

Trascorso il tempo di cottura delle verdure, le scoliamo e le immergiamo subito in acqua e ghiaccio per fermare la cottura e fissare il colore. In una padella capiente, versiamo un po’ di olio e aggiungiamo uno spicchio di aglio e mezzo peperoncino tagliati a fettine. Facciamo prendere calore e uniamo la parte bianca del cipollotto affettata sottilmente. Rosoliamo per un paio di minuti e poi aggiungiamo le verdure sbollentate, saliamo e cuociamo a fuoco vivace per 4-5 minuti, mescolando di frequente.

A questo punto, sgraniamo il cous cous con una forchetta e trasferiamolo in un’insalatiera capiente. Uniamo le verdure preparate, mescoliamo, regoliamo di sale se necessario e lasciamo riposare per almeno 10 minuti. Per servire il cous cous, aggiungiamo qualche fettina di peperoncino e del gambo del cipollotto.

Questo piatto di cous cous alle verdure è un’ottima opzione per un pasto leggero e gustoso. Le verdure, cotte al dente, si abbinano perfettamente al cous cous, che risulta morbido e saporito grazie al brodo vegetale. L’aggiunta di peperoncino dona un tocco di piccantezza che si sposa bene con i sapori delicati delle verdure.

Si tratta di una ricetta semplice da preparare, che richiede poco tempo di cottura e pochi ingredienti. Il cous cous alle verdure è un piatto versatile, adatto sia come primo piatto che come contorno. È una valida alternativa per chi cerca un’opzione vegetariana o vegana, ma può essere anche arricchito con l’aggiunta di carne o pesce, se si desidera.

In conclusione, il cous cous alle verdure è una gustosa e leggera preparazione che unisce i sapori e i colori delle verdure di stagione al sapore delicato del cous cous. Facile da preparare, questo piatto può essere personalizzato secondo i propri gusti e può rappresentare una valida alternativa per un pasto sano e nutriente.

