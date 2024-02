In cucina con Luca Pappagallo: lasagne verdi

Per preparare una deliziosa lasagna al ragù, il primo passo da seguire è la preparazione del ragù. In una pentola, bisogna far sciogliere la pancetta tritata insieme alla carota, al sedano e alla cipolla. Una volta che le verdure si saranno appassite, è il momento di aggiungere la carne di manzo e mescolare fino a quando inizia a sfrigolare. Successivamente, è necessario sfumare con il vino e unire la salsa di pomodoro, cuocendo per circa 2 ore e aggiungendo il latte poco alla volta. Alla fine, è importante regolare di sale e pepe nero e, se si preferisce, mantecare con la panna.

Mentre il ragù è quasi pronto, è il momento di preparare la sfoglia per la lasagna. Si deve impastare la farina con le uova, l’olio e gli spinaci tritati o passati al setaccio. Dopo aver lasciato riposare l’impasto per circa 30 minuti coperto da uno strofinaccio umido, si può tirare la sfoglia, cercando di non renderla troppo sottile. Si devono poi ricavare dei rettangoli di dimensioni adeguate alla pirofila scelta.

I rettangoli di sfoglia devono essere lessati in acqua bollente con l’aggiunta di due cucchiai d’olio. Una volta cotti, vanno raffreddati in acqua ghiacciata e asciugati su un canovaccio. A questo punto, è il momento di preparare la besciamella: bisogna fondere il burro in una casseruola, aggiungere la farina fino a ottenere una crema compatta, e poi diluire con il latte. Aggiungere noce moscata, sale e pepe, mescolando con una frusta fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Per assemblare la lasagna, si deve imburrare la pirofila da forno e iniziare a stratificare gli ingredienti: pasta, besciamella, ragù e parmigiano grattugiato. Bisogna continuare in questo modo fino a realizzare 4-6 strati. Infine, si deve completare la teglia con uno strato di ragù mescolato con besciamella e parmigiano grattugiato, infornando il tutto a 180° per circa 40 minuti.

Una volta che la lasagna è ben cotta, va sfornata, rimuovendo la sfoglia di copertura e rimettendola in forno per altri dieci minuti. Dopo aver lasciato riposare la lasagna per cinque minuti, si può procedere a tagliarla e servirla in tavola. Questa ricetta garantisce una lasagna al ragù cremosa e gustosa, perfetta da condividere con amici e familiari durante un pranzo o una cena speciale.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

