In cucina con Luca Pappagallo: Pasta al pesto di zucchine

La ricetta in questione riguarda la preparazione di un gustoso piatto di pasta con pesto di zucchine e ricotta salata. Per iniziare, si consiglia di preparare gli ingredienti necessari e di mettere a bollire dell’acqua in una pentola per la cottura della pasta. Si procede quindi lavando e tagliando le estremità delle zucchine, le quali verranno successivamente inserite nell’acqua bollente insieme alla pasta.

Una volta tagliate le zucchine per il senso della lunghezza e eliminate le parti con i semi, si procede a tagliarle a tocchetti di medie dimensioni. Le punte delle zucchine vengono poi rimosse dall’acqua bollente, che viene salata, per sbollentare i cubetti di zucchina per circa 3 minuti. Successivamente, i cubetti vengono scolati e trasferiti in acqua e ghiaccio per fermare la cottura e fissare il colore.

Mentre le zucchine si raffreddano, si mette a lessare la pasta nella stessa pentola con acqua bollente salata. Nel frattempo, si conserva un terzo delle zucchine preparate da parte e si trasferiscono le restanti in un frullatore ad immersione insieme a parmigiano grattugiato, noci, aglio, basilico, olio e sale. Il tutto viene frullato fino ad ottenere un composto omogeneo.

Successivamente, in una padella si fa scaldare dell’olio insieme ad aglio e si aggiungono le zucchine tenute da parte. Dopo aver insaporito con del pepe, si cuociono le zucchine per pochi minuti a fiamma vivace e si regola di sale. Una volta cotta al dente, la pasta viene scolata e trasferita nella padella con le zucchine, aggiungendo un po’ di acqua di cottura per ammorbidire il condimento e lasciando insaporire per qualche istante.

A questo punto, si allontana la padella dal fuoco e si aggiunge il pesto di zucchine preparato in precedenza. Si mescola bene il tutto e, se necessario, si aggiunge un po’ di acqua di cottura per ottenere una salsa morbida e cremosa. Infine, si serve il piatto di pasta guarnendolo con della ricotta salata e pepe nero macinato sui singoli piatti.

In conclusione, questa ricetta si rivela essere un’ottima opzione per chi desidera preparare un primo piatto gustoso e ricco di sapori freschi e genuini. Il pesto di zucchine conferisce alla pasta un sapore delicato e raffinato, che si abbina perfettamente alla cremosità della ricotta salata e al tocco di pepe nero macinato. Un piatto semplice da preparare ma dal risultato sorprendente, perfetto per una cena speciale o per deliziare i propri ospiti con un’alternativa creativa e gustosa alla classica pasta al pesto.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria