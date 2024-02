In cucina con Luca Pappagallo: pasta crema di cipolle e pane abbrustolito

Inizialmente, è necessario tagliare finemente le cipolle e farle rosolare in una padella con burro e olio, aggiungendo un pizzico di sale. Successivamente, si consiglia di abbassare il fuoco, coprire la padella e lasciar cuocere per circa 40 minuti, aggiungendo un po’ di acqua calda se necessario per evitare che le cipolle si brucino.

Nel frattempo, si può preparare la mollica di pane riducendola in briciole e dorandola in una padella con olio, origano secco e sale. Una volta pronta, si può mettere da parte e procedere a frullare le cipolle cotte fino ad ottenere una crema omogenea, regolando eventualmente di sale.

Successivamente, si consiglia di trasferire la crema di cipolle nella padella e farla scaldare, mentre si porta a ebollizione l’acqua per cuocere la pasta. Una volta che la pasta è cotta al dente, si può scolarla direttamente nella padella con il condimento, aggiungendo un po’ di acqua di cottura per ammorbidire il sugo e insaporire con pepe macinato.

Infine, si può servire il piatto aggiungendo una spolverata di pepe nero e le briciole di pane croccanti su ogni porzione. Questa ricetta semplice ma gustosa è perfetta per un pranzo o una cena veloce, che soddisferà sicuramente il palato di tutti i commensali. La cremosità delle cipolle si sposa perfettamente con la croccantezza delle briciole di pane, creando un contrasto di consistenze che renderà il piatto irresistibile. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dal suo sapore unico e avvolgente. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

