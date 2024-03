In cucina con Luca Pappagallo: pasta cremosa al tonno

Per preparare questa gustosa pasta al tonno e formaggio spalmabile, il primo passo da compiere è mettere a lessare la pasta in una pentola con abbondante acqua salata. Nel frattempo, possiamo occuparci del condimento: trasferiamo il tonno e il formaggio spalmabile in un frullatore a immersione e frulliamo fino a ottenere una crema omogenea. Se il composto risulta troppo denso, possiamo aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta per renderlo più fluido.

Successivamente, versiamo il composto ottenuto in una padella e scaldiamolo leggermente a fuoco basso, aggiustando di sale e ammorbidendolo con un po’ di acqua di cottura della pasta. Nel frattempo, tagliamo le olive a metà e affettiamo il peperoncino. Una volta che la pasta è cotta al dente, scoliamola e trasferiamola nella padella con il condimento.

Facciamo insaporire il tutto per un paio di minuti, quindi togliamo dal fuoco e aggiungiamo le olive preparate. Mescoliamo bene e, se necessario, aggiungiamo ancora un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza desiderata. Serviamo la pasta, decorando ogni piatto con qualche oliva intera e delle fettine di peperoncino.

In conclusione, questa ricetta è semplice da preparare ma estremamente saporita, grazie alla combinazione di tonno, formaggio spalmabile, olive e peperoncino. La cremosità del condimento si sposa alla perfezione con la consistenza al dente della pasta, creando un piatto che soddisferà tutti i palati. Ideale per un pranzo veloce ma gustoso, questa pasta al tonno e formaggio spalmabile è perfetta da servire in qualsiasi occasione, sia in famiglia che tra amici. Provate a prepararla e lasciatevi conquistare dal suo sapore unico e avvolgente. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

