In cucina con Luca Pappagallo: pasta seppie e pomodorini

Preparare un delizioso piatto di pasta con seppie richiede solo pochi passaggi semplici ma accurati. Innanzitutto, è necessario tagliare la seppia precedentemente pulita ed eviscerata a piccoli quadrati di circa 1 cm di lato. Inoltre, è importante tagliare finemente le alette e ridurre i tentacoli in pezzetti di dimensioni ridotte. Questo permetterà agli ingredienti di cuocere uniformemente e di amalgamarsi perfettamente con la pasta.

Successivamente, è il momento di preparare un trito fine di aglio e prezzemolo. In una padella, versare un giro d’olio e aggiungere il trito preparato insieme a mezzo peperoncino intero. L’olio inizierà a sfrigolare e a diffondere i sapori intensi dell’aglio e del prezzemolo. A questo punto, è possibile aggiungere i tentacoli e le alette di seppia in padella, mescolare bene il tutto e far rosolare a fuoco vivace per un paio di minuti. Questo darà alle seppie un sapore deliziosamente croccante e un aspetto invitante.

Una volta che le seppie saranno ben rosolate, è il momento di unire i pomodorini tagliati a metà e i quadrati di seppia preparati. Aggiungere un pizzico di sale per esaltare i sapori e far cuocere il tutto per 4-5 minuti a fiamma vivace. Questo permetterà ai sapori di amalgamarsi e creare un condimento ricco e saporito per la pasta.

Nel frattempo, è possibile mettere a lessare la pasta in abbondante acqua salata. È importante controllare attentamente il tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, in modo da ottenere la consistenza desiderata. Poco prima che la pasta sia pronta, è necessario rimettere il sughetto di seppia sul fuoco per riscaldarlo e farlo diventare ancora più gustoso.

Una volta che la pasta sarà al dente, scolarla e trasferirla nella padella con il condimento di seppia. Mescolare bene gli ingredienti, in modo che la pasta si impregni completamente del sapore della seppia, e lasciare insaporire per pochi istanti. Questo permetterà alla pasta di assorbire tutto il condimento e di diventare ancora più gustosa.

Per completare il piatto, è possibile aggiungere un po’ di prezzemolo tritato nella padella e mescolare nuovamente. Questo darà un tocco di freschezza al piatto e renderà il sapore ancora più intenso. Infine, è possibile servire la pasta con seppie, guarnendo ogni piatto con un po’ di prezzemolo tritato fresco.

Questo piatto di pasta con seppie è un’opzione deliziosa per una cena speciale o per un pranzo in famiglia. La combinazione di sapori freschi e intensi della seppia con l’aglio, il prezzemolo e i pomodorini rende questo piatto un vero e proprio piacere per il palato. Sperimenta con le dosi e gli ingredienti, se lo desideri, per adattarlo ai tuoi gusti personali. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria