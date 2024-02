In cucina con Luca Pappagallo: polpette al baccalà

La ricetta in questione prevede la preparazione di polpette di patate e baccalà, accompagnate da una salsa agrodolce. Per iniziare, si devono sbucciare e tagliare a cubetti le patate, che verranno poi messe in una pentola con acqua fredda insieme al baccalà tagliato a pezzetti. Dopo aver portato il tutto a ebollizione, si lascia cuocere per circa 10 minuti, dopodiché si scolano e si lasciano raffreddare.

Nel frattempo, si passa alla preparazione della salsa agrodolce, versando l’acqua e gli altri ingredienti in un pentolino e portando il composto a bollore. Si prosegue la cottura fino a ottenere una consistenza densa. Una volta che le patate e il baccalà si sono raffreddati, vengono passati allo schiacciapatate direttamente in una ciotola, a cui si aggiunge aglio in polvere, prezzemolo tritato, uovo sbattuto, sale e pepe. Si mescola il tutto e si unisce il pangrattato in quantità sufficiente per ottenere un composto facilmente lavorabile.

Successivamente, si formano le polpette delle dimensioni di una noce e si passano nel panko (o nel pane grattugiato). Le polpette vengono quindi fritte in olio caldo a 170 °C fino a doratura, scolandole su carta assorbente prima di servirle con la salsa agrodolce preparata in precedenza.

In conclusione, questa ricetta propone un piatto gustoso e sfizioso, che unisce la consistenza morbida delle polpette di patate con il sapore deciso del baccalà, il tutto arricchito dalla salsa agrodolce che ne esalta il sapore. Un piatto che si presta bene come antipasto o secondo piatto, da gustare caldo e croccante. Un’idea originale e creativa per arricchire il proprio menu e sorprendere gli ospiti con un piatto dal sapore unico e irresistibile.

