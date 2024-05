In cucina con Luca Pappagallo: Polpette al curry

La ricetta inizia con la preparazione delle polpette, unendo carne macinata, curry, peperoncino, aglio, cipolla, zenzero, farina di ceci, peperone verde, menta e sale in un mixer. Dopo aver tritato gli ingredienti, si formano le polpette e si procede a friggerle in una padella con olio fino a doratura. Nel frattempo, in un altro tegame si prepara il sugo con olio, cardamomo, cannella, aglio e cipolla tritata, seguito da pomodori pelati frullati, curry, peperoncino, coriandolo, acqua e yogurt. Dopo la cottura del sugo, si aggiungono le polpette e si lasciano cuocere per 15-20 minuti.

La preparazione delle polpette comincia unendo la carne macinata con una serie di spezie e aromi in un mixer, creando un impasto omogeneo che verrà trasformato in polpette del peso di circa 50 g ciascuna. Una volta formate, le polpette vengono fritte in una padella con olio fino a doratura, per poi essere scolate su carta assorbente. Nel frattempo, si prepara il sugo in un altro tegame, unendo una serie di spezie e aromi con pomodori pelati frullati, acqua e yogurt. Una volta pronto, il sugo viene unito alle polpette e lasciato cuocere per un periodo di tempo.

La ricetta prevede una serie di passaggi ben definiti per la preparazione delle polpette e del sugo che le accompagnerà. Dopo aver tritato la carne con una serie di ingredienti, si formano le polpette e si procede alla loro doratura in padella. Nel frattempo, si prepara il sugo in un tegame a parte, cuocendo una serie di spezie e aromi con pomodori pelati frullati, acqua e yogurt. Una volta pronto, il sugo viene unito alle polpette e lasciato cuocere per circa 15-20 minuti.

La ricetta delle polpette prevede una serie di passaggi dettagliati per la loro preparazione. Dopo aver tritato la carne con una serie di ingredienti, si formano le polpette e si procede alla loro doratura in padella. Nel frattempo, si prepara il sugo in un tegame a parte, unendo una serie di spezie e aromi con pomodori pelati frullati, acqua e yogurt. Una volta pronto, il sugo viene unito alle polpette e lasciato cuocere per circa 15-20 minuti, fino a quando le polpette non saranno ben cotte e il sugo ben amalgamato.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria