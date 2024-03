In cucina con Luca Pappagallo: salciccia e patate alla birra

La ricetta inizia con il processo di preparazione delle salsicce, che vengono bucherellate con un coltellino per permettere alla birra di penetrare meglio durante la marinatura e la cottura. Successivamente, le salsicce vengono trasferite in una pirofila e ricoperte con la birra, aggiungendo anche dei rametti di rosmarino prima di sigillare il tutto con della pellicola. Questa fase di marinatura richiede almeno due ore a temperatura ambiente, ma in caso di caldo intenso è consigliabile conservare il tutto in frigorifero.

Dopo il tempo di marinatura, si passa alla preparazione delle patate, che vengono pelate e tagliate a spicchi per poi essere disposte in una teglia unta con un filo d’olio. Le patate vengono condite con un pizzico di sale e mescolate per distribuire uniformemente il condimento, aggiungendo anche dei rametti di rosmarino e degli spicchi d’aglio in camicia. A questo punto, le salsicce vengono rimosse dalla marinata e unite alle patate nella teglia.

Successivamente, si versa la marinata nella teglia fino a coprire circa un centimetro di altezza e si inforna il tutto a 230° per circa 45 minuti. Una volta che il piatto è cotto, si sforna e si lascia intiepidire leggermente prima di servire.

In sintesi, la ricetta prevede di marinare le salsicce nella birra con del rosmarino, preparare le patate condite con sale, rosmarino e aglio, unire le salsicce alle patate nella teglia e infornare il tutto fino a cottura completa. Il piatto è semplice ma gustoso, perfetto per un pranzo o una cena informale in compagnia.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

