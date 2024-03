In cucina con Luca Pappagallo: soutzoukakia Il Tarantino Canale Ricette

Per preparare le soutzoukakia, iniziamo tritando finemente l’aglio e la cipolla e trasferendoli in una ciotola capiente insieme alle carni macinate. Aggiungiamo l’uovo, il cumino in polvere, l’origano, il pepe jamaicano, il peperoncino piccante, l’olio EVO, l’ouzo, il sale e il pepe, e mescoliamo bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Se il composto risulta troppo morbido, possiamo aggiungere del pangrattato per renderlo più lavorabile. Lasciamo riposare il composto mentre prepariamo la salsa di condimento.

In una casseruola capiente, facciamo scaldare dell’olio e aggiungiamo l’aglio intero e la cipolla tritata. Rosoliamo per qualche minuto e sfumiamo con il vino rosso. Aggiungiamo i pomodori pelati spezzettati, l’origano, le foglie di alloro, il cumino e il pepe jamaicano. Regoliamo di sale e lasciamo cuocere a fuoco moderato per circa 10-15 minuti, fino a far restringere leggermente la salsa.

Prendiamo l’impasto di carne e formiamo delle polpette leggermente allungate del peso di circa 60 g. In una padella, facciamo scaldare dell’olio sufficiente ad immergere le polpette fino a metà. Passiamo le polpette nella farina e friggiamole nell’olio caldo fino a dorarle su tutti i lati, circa 5 minuti di cottura. Manteniamo il fuoco moderato per cuocerle internamente senza farle scurire troppo all’esterno.

Una volta pronte, scoliamo le polpette su carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso e le trasferiamo nel tegame con il pomodoro. Continuiamo la cottura a fuoco basso per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Le soutzoukakia sono quindi pronte per essere servite.

Questo piatto, ricco di sapori mediterranei e spezie, è perfetto da gustare in compagnia di amici e familiari. Le polpette di carne, arricchite dal sapore dell’ouzo e della salsa di pomodoro, sono un piatto che conquisterà tutti i palati.

In conclusione, le soutzoukakia sono un piatto tradizionale greco che unisce sapori intensi e speziati in un mix di carne macinata e spezie. La preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente degno di nota. Servite le vostre soutzoukakia con un contorno di riso o patate al forno per un pasto completo e gustoso. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria