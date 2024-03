In cucina con Luca Pappagallo: spaghetti alla Gennaro

La ricetta degli spaghetti con acciughe e pane croccante inizia con il taglio del pane a fette, che vengono poi strofinate con uno spicchio di aglio per aromatizzare la mollica su entrambi i lati. Successivamente, si preleva la mollica per ottenere delle briciole grossolane da tenere da parte. Per una preparazione più fedele alla ricetta originale, si consiglia di utilizzare del pane cafone napoletano.

In una padella vengono versati un paio di cucchiai d’olio, l’aglio strofinato sul pane e le briciole di pane preparate. Le briciole vengono fatte rosolare a fuoco moderato fino a quando saranno dorate, quindi si rimuove l’aglio per evitare che si bruci. Nel frattempo, si mette a lessare la pasta in acqua bollente salata.

In un’altra padella, si mettono 3-4 cucchiai d’olio, le acciughe, uno spicchio di aglio a fettine e dell’origano secco. Si fa prendere calore al condimento e si lascia cuocere per qualche minuto, finché le acciughe si saranno sciolte. Una volta che la pasta è cotta al dente, viene scolata direttamente nella padella con il condimento, aggiungendo eventualmente un po’ di acqua di cottura per amalgamare il tutto e lasciare insaporire.

Per completare il piatto, si aggiungono delle foglie di basilico spezzettate a mano e un pugnetto di pane croccante. Gli spaghetti vengono poi serviti nei piatti, aggiungendo il pane croccante sopra e un filo di olio a crudo per ultimare il piatto.

In conclusione, gli spaghetti con acciughe e pane croccante sono un piatto ricco di sapori e aromi, grazie all’aglio, alle acciughe e al pane croccante che si fondono perfettamente con la pasta. La preparazione è semplice ma ricca di passaggi che arricchiscono il piatto e lo rendono un’ottima scelta per un pranzo o una cena speciale. Provare questa ricetta vi permetterà di gustare un piatto tipico della tradizione culinaria italiana, che sicuramente conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

