In cucina con Luca Pappagallo: spanakopita

La ricetta della spanakopita prevede diversi passaggi per la preparazione di questo delizioso piatto greco a base di spinaci e formaggio. Innanzitutto, si inizia sbollentando gli spinaci per un minuto in acqua bollente salata, per poi trasferirli in acqua e ghiaccio al fine di fermare la cottura. Una volta ben scolati e strizzati, gli spinaci vengono tritati finemente.

Successivamente, si passa a sbattere le uova in una terrina con un pizzico di sale e pepe, mantenendo da parte questo composto. In un altro recipiente, si uniscono la ricotta, la feta sbriciolata, i cipollotti tritati, le uova sbattute, l’aneto secco e gli spinaci tritati, amalgamando il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Una volta preparato il ripieno, si procede a comporre la spanakopita in una teglia rettangolare unta con olio di oliva. Si adagiano i primi fogli di pasta fillo sulla base della teglia, sovrapponendoli in modo da permettere di chiudere il ripieno una volta aggiunto. Si spennella con olio tra uno strato e l’altro di pasta fillo, fino ad ottenere un effetto di movimento sulla superficie.

Dopo aver adagiato uniformemente il ripieno di spinaci sulla base di pasta fillo, si richiudono i lembi di pasta verso il centro e si continua a sovrapporre i fogli di pasta, spennellando con olio ad ogni strato. Infine, si spennella la superficie con olio, si taglia la spanakopita in sei pezzi e si inforna a 230°C per un’ora, abbassando poi la temperatura a 180°C.

Durante la cottura, se la superficie tende a scurire troppo, si consiglia di coprire la spanakopita con della carta stagnola. Trascorso il tempo di cottura in forno, si prosegue per altri 10-15 minuti con la sola serpentina inferiore in funzione a 220°C, sempre coprendo con stagnola. Una volta cotta, si lascia intiepidire leggermente prima di servire la spanakopita.

Questo piatto è ideale da gustare come antipasto o come secondo piatto, magari accompagnato da una fresca insalata. La combinazione di spinaci freschi, formaggio ricotta e feta, uniti alle uova e agli aromi dell’aneto, conferisce alla spanakopita un sapore ricco e avvolgente, perfetto per una cena speciale o per un pranzo in famiglia.

La preparazione della spanakopita richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà di sicuro tutti gli sforzi. Provate a preparare questo piatto tradizionale greco e lasciatevi conquistare dal suo gusto unico e avvolgente. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

