In cucina con Luca Pappagallo: torta di patate e cipolle

Per preparare la torta di patate e cipolle, bisogna iniziare affettando le cipolle non troppo sottilmente e trasferirle in padella con un filo d’olio e una presa di sale. Dopo aver coperto la padella, si devono fare stufare le cipolle a fuoco moderato per circa 15-20 minuti, fino a quando saranno diventate tenere ma non completamente cotte.

Successivamente, occorre tagliare le patate a fette sottili di circa 2 mm, aiutandosi anche con una mandolina per ottenere delle fette omogenee. Si consiglia di imburrare una pirofila di circa 23-24 cm di diametro e cospargere la base e i bordi con del pangrattato.

A questo punto, si devono distribuire sul fondo della pirofila le fette di patate, salarle e pepare, quindi formare uno strato con le cipolle stufate, aggiungendo della feta sbriciolata e dei filetti di acciuga spezzettati. Si procede alternando strati di patate, cipolle, feta e acciughe fino ad esaurire gli ingredienti, facendo in modo che l’ultimo strato sia di patate.

In una ciotola, si mescolano le uova con il parmigiano grattugiato e il latte, aggiungendo un pizzico di sale e pepe. Questo composto va versato nella pirofila sopra gli ingredienti già disposti. Si copre la pirofila con carta stagnola e si mette in una teglia, per evitare che l’uovo fuoriesca durante la cottura.

Dopo aver lasciato riposare per circa 10 minuti, si inforna la torta di patate in forno statico preriscaldato a 190°C per 45-50 minuti. Una volta trascorso questo tempo, si rimuove la carta stagnola e si prosegue la cottura per altri 10-15 minuti, eventualmente utilizzando la funzione grill per dorare la superficie.

Quando le patate sono ben cotte, si sforna la torta e si lascia intiepidire per almeno dieci minuti prima di servirla. Questo piatto rustico e saporito è perfetto da gustare sia caldo che a temperatura ambiente, ideale per un pranzo in famiglia o un buffet con amici. La combinazione di patate, cipolle, feta e acciughe dona alla torta un sapore ricco e avvolgente, che conquisterà il palato di chiunque la assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

