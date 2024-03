In cucina con Luca Pappagallo: torta di zucchine

Per prima cosa, bisogna iniziare preparando la frolla. È necessario mettere la farina su un piano di lavoro e formare un cratere al centro, dove verranno aggiunti il burro freddo a dadini, un pizzico di sale e due pizzichi di pepe bianco. Una volta fatto ciò, si deve sbriciolare il burro con i polpastrelli fino a ottenere un composto sabbioso, quindi fare spazio al centro e aggiungere l’uovo intero e il tuorlo. Successivamente, è importante cominciare a lavorare il composto con una forchetta e proseguire con le mani fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Una volta ottenuta la consistenza desiderata, è necessario stendere l’impasto tra due fogli di carta forno fino a raggiungere uno spessore di circa 2 mm e cercare di ottenere un diametro leggermente superiore allo stampo utilizzato, che in questo caso è da 20 cm. Una volta steso l’impasto, è fondamentale trasferirlo in frigo e lasciarlo riposare per almeno 30 minuti.

Dopo aver preparato la frolla, è il momento di occuparsi delle zucchine. Bisogna iniziare rimuovendo le estremità e affettandole uno spessore di circa 2 mm, per poi tenerle da parte. Successivamente, in un contenitore a parte, è necessario mescolare le uova con la panna, una grattata di noce moscata e un pizzico di sale. Una volta pronte le zucchine e la crema di uova e panna, è possibile riprendere la frolla dal frigo e porla nella tortiera precedentemente preparata con dello staccante o imburrata e infarinata. È importante rimuovere la pasta in eccesso e bucherellare il fondo con una forchetta. A questo punto, è necessario disporre sul fondo della torta le fette di provola, aggiungere le zucchine in modo da ricrearne la forma e versare sopra di esse la crema di panna e uova preparata in precedenza. Infine, si deve spolverare la superficie con il parmigiano.

Una volta composto il tutto, è il momento di cuocere la torta di zucchine in forno a 190° per circa 50 minuti, coprendola con carta forno negli ultimi 10 minuti di cottura. Una volta cotta, è importante lasciarla intiepidire leggermente prima di rimuoverla dallo stampo. A questo punto, la torta di zucchine è pronta per essere servita e gustata.

Questo procedimento dettagliato permette di ottenere una torta di zucchine gustosa e dall’aspetto invitante. La preparazione accurata della frolla e la disposizione ordinata degli ingredienti all’interno della torta contribuiscono a creare un piatto che non solo sazia l’appetito, ma anche soddisfa la vista con i suoi colori vivaci e contrasti di sapori. La cottura a temperatura controllata garantisce una cottura uniforme e una consistenza perfetta, mentre la fase di riposo in frigo della frolla permette di ottenere un impasto più lavorabile e una base croccante e friabile.

In conclusione, la torta di zucchine preparata seguendo questa ricetta è un piatto versatile e adatto a molte occasioni, dalla cena in famiglia al pranzo con gli amici. Con i suoi ingredienti semplici ma ben combinati e la sua preparazione dettagliata, questa torta rappresenta un’opzione gustosa e creativa per arricchire il proprio repertorio culinario. Provare a prepararla e condividerla con chi si ama sarà sicuramente un successo!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

