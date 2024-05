In cucina con Luca Pappagallo: Zuppa di cavolo e maiale

La ricetta in questione prevede la preparazione di una gustosa zuppa di cavoli e pancetta, perfetta per scaldarsi durante le giornate più fredde. Per iniziare, è necessario tagliare la pancetta affumicata a tocchetti di circa 2 cm e metterla a rosolare in una pentola capiente insieme al burro e un cucchiaio di olio. Nel frattempo, è importante dividere la cipolla in due parti, tritare grossolanamente una metà e inserire i chiodi di garofano nell’altra.

Una volta che la pancetta sarà ben rosolata, è il momento di aggiungere nella pentola la cipolla tritata e la carota tagliata a rondelle. Questi ingredienti dovranno rosolare insieme per un paio di minuti, per permettere ai sapori di amalgamarsi. Successivamente, si aggiunge la paprika piccante (o quella preferita) e si lascia insaporire il tutto a fuoco basso.

Dopo aver aggiunto metà dei cavoli tagliati a striscioline e metà del brodo caldo, si lasciano appassire leggermente le verdure per ridurne il volume. Una volta che i cavoli si saranno ammorbiditi, è il momento di aggiungere i restanti cavoli tagliati a striscioline e il salame a fettine. Si inserisce anche la mezza cipolla con i chiodi di garofano, il brodo rimanente e un paio di pizzichi di sale.

Gli ingredienti vanno mescolati accuratamente, quindi si copre la pentola e si prosegue la cottura a fuoco dolce per circa un’ora. Durante la cottura, è possibile regolare di sale se necessario. Infine, la zuppa è pronta per essere servita e gustata calda.

Questa ricetta si distingue per l’armoniosa combinazione di sapori e per la semplicità nella preparazione. La pancetta affumicata conferisce alla zuppa un sapore ricco e avvolgente, mentre i cavoli aggiungono una nota di dolcezza e consistenza. Il salame, infine, contribuisce a dare ulteriore sapore e struttura al piatto.

La presenza della paprika piccante aggiunge un tocco di vivacità alla zuppa, ma è possibile personalizzare la ricetta utilizzando la varietà di paprika preferita. La cipolla tritata e i chiodi di garofano apportano profondità di gusto e contribuiscono a rendere il piatto più complesso e avvolgente.

La cottura lenta e a fuoco dolce permette agli ingredienti di amalgamarsi perfettamente, garantendo una zuppa cremosa e ricca di sapore. Regolare il sale prima di servire è importante per bilanciare i sapori e garantire un risultato finale equilibrato e appagante.

In conclusione, questa zuppa di cavoli e pancetta è una scelta ideale per un pasto confortante e nutriente, perfetto da gustare in compagnia durante le fredde serate invernali. La sua preparazione semplice e i sapori ricchi la rendono una proposta culinaria apprezzata da grandi e piccini. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

