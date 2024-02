In cucina con Luca Pappagallo: zuppa di pesce

La zuppa di pesce è un piatto gustoso e ricco di sapori che richiede una preparazione attenta e meticolosa. Per iniziare, è fondamentale realizzare un brodo di pesce di qualità. Dopo aver eliminato le interiora, è necessario estrarre i filetti dalla gallinella e dalla coda di rospo.

Una volta ottenuti i filetti, gli scarti vanno posti in una pentola di medie dimensioni insieme a una foglia di alloro, una cipolla divisa a metà, una carota e qualche gambo di prezzemolo. Aggiungere circa 2,5 litri di acqua fredda e portare il tutto ad ebollizione. Aggiustare di sale grosso e lasciar cuocere dolcemente per circa 40 minuti, mantenendo la pentola semicoperta.

Nel frattempo, occorre occuparsi dei calamari e delle seppie. Dopo aver eliminato le interiora e la pelle, è necessario separare i tentacoli dalle sacche. Rimuovere il becco e gli occhi dai tentacoli più grandi, dividerli in pezzi più piccoli se necessario, altrimenti lasciarli interi. Tagliare le sacche dei calamari ad anelli e le seppie a listarelle larghe circa 1 cm.

Una volta trascorso il tempo di cottura del brodo, è importante filtrarlo e mantenerlo in caldo per l’utilizzo successivo. In una casseruola capiente, scaldare un generoso giro di olio e aggiungere la cipolla tritata finemente e uno spicchio di aglio privato della camicia. Rosolare a fuoco medio per circa 5-6 minuti, eliminando l’aglio una volta che sarà imbiondito.

Aggiungere un peperoncino a fettine, le seppie e i calamari preparati e far rosolare per qualche minuto. Unire il concentrato di pomodoro e sufficiente brodo di pesce per coprire i molluschi. Coprire e cuocere a fuoco basso per circa 50 minuti, fino a quando seppie e calamari saranno molto teneri, aggiungendo altro brodo caldo se necessario durante la cottura.

Per quanto riguarda lo spinarolo, tagliarlo in tranci di circa 2-3 cm senza rimuovere la lisca centrale e tenerlo da parte. Dopo i 50 minuti di cottura, unire il resto del pesce alla casseruola: i filetti di coda di rospo e di gallinella, lo spinarolo a tranci e le canocchie. Distribuire il pesce in modo che non risulti sovrapposto, aggiungere altro brodo caldo se necessario e proseguire la cottura per circa 10 minuti a fuoco dolce.

Al termine della cottura, correggere di sale se necessario e completare la zuppa con una manciata di prezzemolo tritato. Questo piatto ricco e saporito è pronto per essere gustato e apprezzato da tutti gli amanti del pesce.

