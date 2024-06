La cucina delle Monache: Parmigiana di melenzane

Il programma “La cucina delle Monache” è un appuntamento imperdibile su Food Network, dove Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora condividono le loro conoscenze culinarie per preparare piatti deliziosi e accessibili a tutti. In questo episodio, ci guidano nella preparazione di un classico della cucina italiana, la parmigiana di melanzane.

La parmigiana di melanzane è un piatto iconico della tradizione culinaria italiana, perfetto per un pranzo domenicale. Si tratta di una ricetta amata da tutti, facile da realizzare e incredibilmente gustosa. Madre Noemi e le suore ci mostrano passo dopo passo come preparare questo piatto che fa felice chiunque lo assaggi.

La preparazione della parmigiana di melanzane inizia con la cottura della passata di pomodoro con olio e basilico per circa 30 minuti. Nel frattempo, si affettano la mozzarella e le melanzane nel senso della lunghezza. Le melanzane vengono poi fritte e fatte scolare su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

In una teglia si versa un mestolo di salsa di pomodoro e si adagiano strati alternati di melanzane, mozzarella e parmigiano grattugiato. Questo procedimento viene ripetuto fino a riempire la teglia. Infine, la parmigiana di melanzane viene cotta in forno a 180°C per circa 30 minuti, fino a quando risulta dorata e croccante.

Gli ingredienti necessari per preparare la parmigiana di melanzane sono semplici e genuini: melanzane, passata di pomodoro, mozzarella, cipolla di Tropea, basilico, parmigiano grattugiato, olio per friggere, sale e olio extravergine d’oliva. Questi ingredienti sono la base per un piatto ricco di sapori e aromi, che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

La cucina delle Monache è un programma che non solo ci insegna a cucinare, ma ci regala anche storie di vita e di fede. Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora condividono con il pubblico le loro esperienze e la loro passione per la cucina, dimostrando che il cibo è un linguaggio universale che unisce le persone.

In conclusione, “La cucina delle Monache” è un programma che va oltre la semplice preparazione di ricette. È un viaggio nel mondo della cucina e della spiritualità, dove le suore ci insegnano che cucinare con amore e dedizione è un gesto di generosità verso gli altri. Grazie a programmi come questo, possiamo imparare non solo a cucinare, ma anche a condividere momenti di gioia e condivisione attorno a un tavolo imbandito di piatti deliziosi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

