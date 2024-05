La cucina delle Monache: Polpettone al forno

Il programma televisivo “La cucina delle Monache” va in onda su Food Network e vede protagoniste Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora. Queste donne, con un passato importante alle spalle, condividono con il pubblico la loro conoscenza culinaria e insegnano come preparare piatti tradizionali italiani in modo accessibile a tutti. In uno degli episodi, le suore mostrano come realizzare un classico secondo piatto della cucina italiana: il polpettone al forno.

La ricetta del polpettone al forno è un piatto della tradizione italiana molto apprezzato da tutti. Si tratta di una preparazione semplice che non richiede eccessivo sforzo, ma che garantisce sempre un risultato perfetto. Per realizzare questo piatto, è necessario seguire alcuni passaggi chiave. Innanzitutto, si prepara una frittata sottile con due uova, sale e pepe, che viene quindi cotta in padella con un filo d’olio fino a doratura su entrambi i lati. Successivamente, si ammolla del pane raffermo in acqua e si tiene da parte.

Il passo successivo prevede di lavorare il macinato di manzo con un uovo, sale e pepe fino ad ottenere un composto omogeneo. Si unisce quindi il pane ammollato e ben strizzato, impastandolo fino a ottenere una consistenza uniforme. Questo impasto viene steso su un foglio di carta forno, formando un rettangolo spesso circa 1 cm. Sopra di esso vengono disposti gli ingredienti del ripieno, come la mortadella affettata, la scamorza a fette, le biete (o gli spinaci) lessati e strizzati, e la frittata sottile tagliata a pezzi.

A questo punto, si arrotola il macinato sul ripieno, formando il polpettone. La superficie del polpettone viene poi spolverata con abbondante pangrattato e formaggio grattugiato, e vengono distribuiti dei fiocchetti di burro. Infine, il polpettone viene cotto in forno caldo a 180° per circa 30 minuti, fino a quando risulta dorato e ben cotto.

Gli ingredienti necessari per preparare il polpettone al forno includono 500 g di macinato di manzo, 3 uova, 100 g di pane raffermo, fette di mortadella, scamorza affumicata, biete, acqua, pangrattato, parmigiano grattugiato, burro, olio, sale e pepe. Questa ricetta rappresenta un piatto completo e gustoso, perfetto da servire come secondo piatto in un pranzo o una cena in famiglia.

In conclusione, il polpettone al forno proposto dalle suore nel programma “La cucina delle Monache” è un piatto che unisce la tradizione italiana alla semplicità e alla bontà della cucina casalinga. Grazie alle istruzioni dettagliate e ai consigli delle suore, anche chi non ha molta esperienza in cucina può preparare con successo questo piatto e deliziare amici e familiari con un piacevole pasto.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria