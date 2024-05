La cucina delle Monache: Pomodori ripieni con patate

“La cucina delle Monache” è un programma televisivo trasmesso su Food Network, che vede come protagoniste Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora. Queste donne, ognuna con un passato significativo alle spalle, condividono con il pubblico ricette semplici e alla portata di tutti. In un episodio in particolare, mostrano come preparare un piatto estivo e esteticamente accattivante: i pomodori ripieni con patate.

La ricetta dei pomodori ripieni con patate è presentata con cura e precisione nel programma. Si tratta di un piatto semplice da realizzare, ricco di gusto e perfetto per l’estate. La preparazione avviene interamente a crudo, senza la necessità di precuocere il riso. I pomodori vengono svuotati e riempiti con un composto a base di riso, sugo e spezie, che viene poi cotto in forno insieme alle patate.

Per realizzare questa ricetta, è necessario iniziare pelando e tagliando le patate a fette, che vengono poi disposte in una teglia da forno con un filo d’olio e infornate a 180°C. Nel frattempo, si svuotano i pomodori e si tagliano a dadini la polpa interna. I pomodori a dadini vengono poi uniti alla polpa e cotti sul fuoco per circa 10 minuti. In parallelo, si cuoce il riso e si mescola al sugo ottenuto. Una volta cotto, il riso viene usato per riempire i pomodori, che vengono poi disposti nella teglia insieme alle patate.

Per completare la preparazione, si aggiunge della mozzarella e del basilico sopra i pomodori, un filo d’olio, del parmigiano grattugiato e si inforna il tutto a 200°C per 20 minuti. Gli ingredienti principali per questa ricetta sono il riso, i pomodori, le patate, la mozzarella, il parmigiano grattugiato, il basilico, l’aglio, l’olio, il sale e il pepe.

Questa ricetta dei pomodori ripieni con patate proposta da “La cucina delle Monache” è un piatto unico di origine italiana, ideale per un pranzo o una cena estiva. La sua preparazione richiede poco tempo, circa 40 minuti in totale tra la preparazione e la cottura, e il risultato finale è un piatto colorato, saporito e facilmente condivisibile con amici e familiari.

