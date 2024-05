La Pasticceria di Frau Knam: Brioche al pistacchio

Per preparare la ciambella al pistacchio, bisogna iniziare impastando tutti gli ingredienti tranne il sale per 10 minuti. Una volta che l’impasto è ben amalgamato, si può aggiungere il sale. Successivamente, si deve dividere l’impasto in due parti e lavorarne una per altri 10 minuti. La parte lavorata va poi disposta in una ciotola coperta da pellicola e lasciata lievitare fino al raddoppio del volume.

La seconda metà dell’impasto va presa e aggiunta con della pasta di pistacchio. Dopo aver lavorato l’impasto per ulteriori 10 minuti, bisogna lasciarlo lievitare fino al raddoppio del volume. A questo punto, si possono ricavare delle palline di impasto da 50g, tirarle e ottenere una forma ovale. L’impasto bianco va spennellato con acqua e sovrapposto all’impasto verde. Si devono fare dei tagli orizzontali larghi circa 2 cm, arrotolare l’impasto su sé stesso e avvolgerlo fino ad ottenere una ciambella senza buco. Questo va fatto lievitare per 30 minuti.

Per preparare la crema pasticcera al pistacchio, è necessario mettere il latte sul fuoco e in una ciotola mescolare maizena, farina di riso, tuorli d’uovo e zucchero. Una volta che il latte bolle, bisogna aggiungere il composto di uova e farina e far cuocere per circa 3 minuti, mescolando bene con la frusta. Infine, si aggiunge la pasta di pistacchio e si versa la crema pasticcera in una ciotola, spolverizzandola con zucchero semolato per evitare la formazione di una pellicola in superficie.

Una volta pronta la crema pasticcera, si può procedere con l’assemblaggio della ciambella. Bisogna spennellare la ciambella con dello sciroppo di zucchero e farcire il centro con la crema pasticcera al pistacchio. Infine, si inforna il dolce a 175°C per circa 20 minuti. Una volta cotta, si fa raffreddare e si decora con ulteriore crema pasticcera al pistacchio e pistacchi interi tostati e sabbiati.

In conclusione, la preparazione della ciambella al pistacchio è un processo articolato che richiede pazienza e precisione. Dal momento dell’impasto iniziale alla preparazione della crema pasticcera, ogni passaggio è essenziale per ottenere un dolce perfetto. La combinazione di colori e sapori, unita alla morbidezza dell’impasto e alla cremosità della crema, rendono questa ciambella un dessert irresistibile per gli amanti del pistacchio. Con un po’ di dedizione e cura nei dettagli, è possibile deliziare il palato di amici e familiari con questa prelibatezza da forno.

