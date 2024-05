Muffin alla pizza, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

Per realizzare dei deliziosi muffin salati, iniziamo creando l’impasto: versiamo la farina in una ciotola capiente e aggiungiamo l’olio extra vergine di oliva, il lievito per preparati salati, il sale e l’acqua. Dobbiamo impastare energicamente fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea senza grumi. Questo impasto sarà simile a quello della pizza, ma non richiederà alcuna lievitazione.

Successivamente, condiamo la passata di pomodoro con un pizzico di sale, un filo d’olio e origano secco a piacere, mescolando bene per amalgamare i sapori. Ungiamo con cura gli stampini da muffin e dividiamo l’impasto in 10 porzioni, stendendole in dischetti adatti a coprire il fondo e le pareti degli stampini. Disponiamo i dischi di impasto negli stampini e procediamo con la farcitura: un cucchiaio di salsa di pomodoro seguito da vari ingredienti a scelta, come carciofini e prosciutto cotto a dadini, funghi e cotto, o mozzarella spezzettata.

Sigilliamo ogni muffin con un altro dischetto d’impasto e ricopriamo la superficie con un altro strato sottile di salsa. Inforniamo in forno pre-riscaldato a 180°C, modalità statica, per circa 30 minuti. Nel frattempo, lavoriamo la ricotta a crema condendola con sale, pepe e olio, e inseriamola in una sacca da pasticcere con bocchetta rigata.

Una volta cotti e leggermente raffreddati, creiamo un ciuffo di crema di ricotta su ogni muffin per renderli ancora più gustosi. Questa ricetta è perfetta per un aperitivo o una merenda salata, e sicuramente conquisterà il palato di tutti i commensali. Si tratta di un piatto semplice da preparare ma che lascia un’impressione duratura grazie alla combinazione di sapori e alla consistenza morbida del muffin.

In conclusione, i muffin salati sono un’ottima alternativa ai classici dolci, e possono essere personalizzati con gli ingredienti che preferiamo. Possono essere gustati caldi o a temperatura ambiente, e sono perfetti da portare in ufficio o in giro durante una giornata fuori casa. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dalla bontà di questi muffin salati!

