Nel Forno di Casa Tua: avocado toast

Il processo di preparazione di questa ricetta inizia tostando la farina integrale in padella, senza aggiungere alcun altro ingrediente, per esaltarne il sapore. Una volta tostata, la farina viene lasciata raffreddare. Successivamente, le due farine vengono mescolate insieme in una ciotola o nella planetaria, quindi si aggiunge il lievito sbriciolato, la farina tostata e gran parte dell’acqua, mescolando il tutto con un cucchiaio.

Dopo aver mescolato gli ingredienti secchi, si aggiunge il miele e un po’ di acqua, continuando a mescolare. A questo punto, viene inserito il sale e l’acqua rimanente, e si lavora l’impasto per alcuni minuti. Successivamente, si aggiunge il burro morbido a pezzetti, poco alla volta, lavorandolo fino a farlo completamente assorbire. Una volta completata questa fase, si copre l’impasto e lo si lascia lievitare per circa 40 minuti in un luogo caldo.

Dopo la lievitazione, si allarga l’impasto su un piano infarinato e lo si arrotola su se stesso, formando un filone che va inserito in una cassetta lunga circa 30 cm e precedentemente unta con olio o burro. Si schiaccia l’impasto all’interno della cassetta e si lascia lievitare fino al raddoppio del volume, che richiede circa 2 ore. Una volta lievitato, si spennella con dell’olio e si cuoce in forno caldo e statico a 200° per circa 30 minuti.

Una volta cotto, il pane viene affettato e le fette vengono tostate in padella o su una piastra. Per preparare la crema, si ricava la polpa dall’avocado e la si schiaccia con una forchetta, aggiungendo poi succo di lime, cipolla cruda tritata, menta tritata, olio, sale e pepe. Su ogni fetta di pane tostato, si spalma la crema di avocado e si adagia sopra un uovo al tegamino, del salmone affumicato affettato, pepe rosa e semi.

In alternativa, la crema di avocado può essere abbinata ai pomodorini conditi con olio e basilico, oppure alla feta. Questa ricetta offre molteplici possibilità di abbinamenti e varianti, permettendo di personalizzare il piatto in base ai gusti e alle preferenze individuali. La combinazione di ingredienti freschi e genuini, unita alla preparazione artigianale del pane integrale, rende questo piatto un’opzione sana e gustosa per una colazione o uno spuntino nutriente e appagante.

