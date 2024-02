Nel Forno di Casa Tua: donuts

Per preparare le ciambelle, iniziamo mescolando la farina 0, il lievito di birra fresco sbriciolato, le uova sbattute e il latte in una ciotola o nella planetaria. Aggiungiamo poi lo zucchero e i semini di vaniglia e mescoliamo bene. Aggiungiamo gran parte dell’acqua e lavoriamo l’impasto. Successivamente, inseriamo il sale, il resto dell’acqua e impastiamo fino ad ottenere una consistenza liscia ed omogenea. Aggiungiamo il burro morbido a pezzetti poco per volta e continuiamo a lavorare finché il burro è completamente assorbito. Copriamo l’impasto e lo lasciamo lievitare in frigorifero per 12 ore.

Dopo la lievitazione, stendiamo l’impasto su una superficie infarinata con il mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa 1 centimetro. Ricaviamo dei dischi di circa 10 cm di diametro con un coppapasta o un bicchiere e creiamo un buco centrale con un coppapasta più piccolo su ogni disco. Disponiamo le ciambelle su una teglia con carta forno, distanziandole, e copriamo con pellicola trasparente. Lasciamo lievitare per 2 ore in un luogo caldo.

Dopo la seconda lievitazione, spennelliamo le ciambelle con l’uovo sbattuto e inforniamo a 180°C per circa 15 minuti in forno statico. Una volta cotte e raffreddate, possiamo glassarle a piacere. Possiamo scegliere di glassarle con crema al pistacchio, ganache al cioccolato o miele intiepidito con zucchero alla cannella.

Le ciambelle così preparate saranno soffici e deliziose, perfette da gustare a colazione o a merenda accompagnate da una tazza di tè o caffè. La loro consistenza morbida e il gusto dolce renderanno queste ciambelle irresistibili per grandi e piccini. La preparazione richiede un po’ di tempo a causa delle fasi di lievitazione, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante.

Queste ciambelle sono ideali da preparare in anticipo e conservare in un contenitore ermetico per gustarle anche nei giorni successivi. Possono essere arricchite con granella di pistacchio, scaglie di cioccolato o zucchero a velo per un tocco extra di golosità. Inoltre, sono perfette da servire durante una colazione con amici o da portare come dolce per una festa o un picnic all’aperto.

In conclusione, preparare le ciambelle in casa è un’esperienza gratificante che permette di gustare un dolce genuino e fatto con ingredienti di qualità. Seguendo attentamente le istruzioni e dedicando il giusto tempo alle fasi di lavorazione e lievitazione, si otterranno delle ciambelle perfette da gustare in qualsiasi momento della giornata. Personalizzabili con diverse glassature e decorazioni, queste ciambelle sono un dolce versatile e apprezzato da tutti. Buon appetito!

