Nel Forno di Casa Tua: French toast

Il procedimento per preparare il pane inizia mescolando la farina con le uova, parte dell’acqua e il lievito. Una volta ottenuto l’impasto, si aggiunge lo zucchero e un po’ d’acqua in più. Dopo aver impastato per un po’, si inserisce il sale e il resto dell’acqua. Successivamente si aggiunge il burro a pezzetti, impastando fino a farlo assorbire completamente. Una volta completata questa fase, si copre l’impasto e si lascia lievitare per 12 ore in frigorifero.

Dopo la lievitazione, si forma un filone con l’impasto e si inserisce in uno stampo da plumcake. Si copre e si lascia lievitare per circa un’ora e mezza o fino a quando raggiunge il bordo dello stampo. A questo punto, si cuoce il pane in forno caldo a 180° per 35 minuti. Una volta freddo, si taglia a fette di circa 1-2 cm.

Per preparare la parte dolce, si sbattono le uova con il latte, la panna, il sale e la cannella. Ogni fetta di pane viene passata in questa miscela e poi disposta su una teglia con carta forno imburrata. Si rimette in forno caldo a 180° per circa 10 minuti per lato.

Per la farcia, si mescola la panna montata con il mascarpone. Questa crema viene spalmata sulle fette di pane e si aggiungono mirtilli, miele e cannella per completare il dolce.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria