Nel Forno di Casa Tua: pan frutto

Il procedimento per preparare un delizioso pane integrale con frutta secca inizia mescolando la farina tipo 2 con il lievito sbriciolato e gran parte dell’acqua in una ciotola. Una volta ottenuto un impasto grezzo, si aggiunge il sale e il resto dell’acqua, lavorando fino a ottenere una consistenza liscia ed omogenea. A questo punto, si incorpora la frutta secca a pezzetti, ripiegando l’impasto su se stesso e lasciandolo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente.

Dopo la prima lievitazione, si allarga l’impasto su un piano infarinato e si arrotola su se stesso per formare un filone, che viene poi inserito in uno stampo a cassetta o da plumcake precedentemente unto con olio. Si schiaccia leggermente l’impasto all’interno dello stampo, si copre e si lascia lievitare per altre 2 ore e mezza a temperatura ambiente per permettere al pane di crescere e sviluppare il suo sapore.

Una volta trascorso il tempo di lievitazione, il pane integrale con frutta secca va cotto in forno preriscaldato a 180°C in modalità statica per 30 minuti. Successivamente, si abbassa la temperatura a 150°C e si lascia cuocere per altri 30 minuti, garantendo così una cottura uniforme e dorata. Una volta cotto, si estrae il pane dallo stampo e si rimette in forno a 150°C per altri 30 minuti, per assicurarsi che sia ben cotto all’interno.

Alla fine della cottura, si può spennellare il pane appena sfornato con sciroppo d’acero o miele per conferire un tocco di dolcezza e lucidità alla superficie. In questo modo, si otterrà un pane integrale con frutta secca dal sapore unico e dalla consistenza soffice e fragrante, perfetto da gustare sia come spuntino che come accompagnamento a piatti salati.

In conclusione, preparare il pane integrale con frutta secca richiede un po’ di pazienza e attenzione durante le fasi di impasto e lievitazione, ma il risultato finale ripagherà di sicuro gli sforzi con un pane genuino e saporito, perfetto per arricchire la tavola e deliziare il palato di tutti gli amanti della buona cucina. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dal profumo e dal sapore di un pane fatto in casa, che non ha niente da invidiare a quello della panetteria!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

