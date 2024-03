Nel Forno di Casa Tua: pane di grano duro

Per preparare il pane con lievito madre, è necessario iniziare rinfrescando il lievito madre. Per fare ciò, si deve togliere la crosta e pesare 100 g di lievito madre, 100 g di acqua, 70 g di farina di segale integrale e 30 g di farina di tipo 2. Dopo aver mischiato gli ingredienti, si copre il composto con della garza e si lascia lievitare per circa 3 ore.

Successivamente, si passa alla preparazione del pane vero e proprio. In una ciotola si mette la farina semola di grano duro, parte dell’acqua, il lievito di birra sbriciolato e il lievito madre rinfrescato. Dopo aver mescolato gli ingredienti, si aggiunge l’acqua rimasta e il sale, impastando per alcuni minuti fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Una volta pronto l’impasto, si copre e si lascia lievitare per altre 3 ore a temperatura ambiente.

Dopo il periodo di lievitazione, si divide l’impasto in due panetti e si ripiegano i lembi esterni verso il centro per ottenere due pagnotte. Si lascia poi lievitare nuovamente per un’ora. Successivamente, si allarga l’impasto lievitato sul piano infarinato con le mani, si ripiega più volte e si dà la forma tipica del pane. Infine, si preriscalda il forno a 250°, si abbassa a 200° e si inforna il pane, lasciandolo cuocere fino a doratura.

In conclusione, la preparazione di questo pane con lievito madre richiede pazienza e precisione, ma il risultato finale ripagherà gli sforzi con un pane fragrante e dal sapore autentico. Seguendo passo dopo passo le istruzioni fornite, sarà possibile ottenere un prodotto fatto in casa che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. La cura nel rinfresco del lievito madre e la corretta lavorazione dell’impasto sono fondamentali per garantire un risultato ottimale. Quindi, non resta che mettersi all’opera e deliziare familiari e amici con un pane genuino e fatto con le proprie mani. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria