Nel Forno di Casa Tua: panino dello sciatore

La ricetta in questione prevede la preparazione di deliziosi panini rustici con ingredienti tipici della tradizione alpina. Il procedimento inizia con la tostatura leggera della farina di segale in padella, per conferirle un gradevole colore ambrato. Una volta raffreddata, la farina viene unita alla farina 0 insieme al lievito sbriciolato e parte dell’acqua, mescolando il tutto con cura. Si aggiunge poi il sale e il resto dell’acqua, lavorando l’impasto per alcuni minuti. Successivamente si incorpora la farina di segale tostata e fredda, continuando a lavorare l’impasto. A questo punto si aggiunge il burro morbido a pezzetti, poco alla volta, fino a farlo assorbire completamente. L’impasto viene quindi coperto e lasciato lievitare per un’ora a temperatura ambiente.

Dopo il tempo di lievitazione, l’impasto viene diviso in tre parti e ognuna viene modellata in forma di filoncino. I filoncini vengono disposti su una teglia precedentemente imburrata, coperti e lasciati lievitare per un’altra ora a temperatura ambiente. Successivamente si dividono i filoni a metà e si ripiegano ciascuna metà su se stessa per formare dei filoncini. La superficie dei filoncini viene poi immersa in acqua e rotolata su un letto di semi di girasole e finocchio. Infine, i filoncini vengono disposti sulla teglia con carta forno, coperti e lasciati lievitare fino al raddoppio.

Una volta completata la fase di lievitazione, i panini vengono cotti in forno caldo e statico a 250° per 5 minuti e successivamente a 230° per 7 minuti, fino a quando risulteranno dorati e fragranti. Nel frattempo, si prepara la farcitura per i panini: si tagliano le patate lesse a fette e si fanno rosolare in padella con una noce di burro, aggiungendo poi lo speck a dadini o listarelle. Le salsicce vengono tagliate a metà per il lungo e grigliate.

Una volta pronti, i panini vengono farciti con le patate allo speck, la salsiccia e i crauti, per un sapore autentico e ricco di tradizione alpina. Infine, si aggiunge una salsa affumicata per un tocco di gusto in più, e si chiudono i panini per servirli caldi e fragranti. Questa ricetta è perfetta per un pranzo in compagnia o per un picnic all’aria aperta, regalando sapori genuini e tradizionali che conquisteranno il palato di tutti i commensali.

