Nel Forno di Casa Tua: panzerotti

Per preparare i calzoni fatti in casa, è necessario iniziare con la preparazione dell’impasto. In una ciotola o in planetaria, si deve mettere la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua, mescolando il tutto con un cucchiaio. Successivamente, si aggiunge lo zucchero e si impasta nuovamente, per poi incorporare il sale e il resto dell’acqua e lavorare l’impasto per alcuni minuti. Una volta amalgamati gli ingredienti, si aggiunge l’olio a filo e si continua ad impastare fino a quando l’olio non è completamente assorbito. A questo punto, si copre l’impasto con della pellicola e si lascia lievitare per circa un’ora e mezza a temperatura ambiente.

Dopo il tempo di lievitazione, si trasferisce l’impasto su un piano infarinato e si procede a ricavare 6 palline, che vengono resi lisci ripiegando i lati esterni verso l’interno. Le palline vengono poi disposte su una teglia, coperte con della pellicola e lasciate lievitare per ulteriori 60 minuti. Una volta lievitati, si prendono i panetti e si allargano con le mani sul piano, in modo da ottenere dei dischetti sottili anche sui lati. A questo punto, si aggiunge un po’ di pomodoro, della mozzarella asciutta e del formaggio grattugiato su un lato dei dischetti e si richiudono a mezzaluna, sigillando bene i bordi.

I calzoni così formati vengono disposti su una teglia con carta forno, spennellati con dell’olio e infornati in forno caldo e statico a 240°C per circa 15 minuti, fino a quando risultano dorati e croccanti. Una volta cotti, i calzoni possono essere gustati caldi o freddi, a seconda dei gusti personali. Si tratta di un piatto gustoso e sfizioso, perfetto da preparare per una cena informale con amici o da portare in ufficio per un pranzo veloce.

In conclusione, preparare i calzoni fatti in casa è un’operazione piuttosto semplice che richiede solo un po’ di pazienza e dedizione. Seguendo passo dopo passo le istruzioni fornite, è possibile ottenere dei deliziosi calzoni farciti con pomodoro, mozzarella e formaggio grattugiato, che sapranno conquistare il palato di grandi e piccini. Un piatto versatile e apprezzato da tutti, da personalizzare secondo i propri gusti aggiungendo ingredienti extra come prosciutto, funghi o olive. Un’alternativa golosa alla classica pizza, da gustare in ogni momento della giornata. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

