Nel Forno di Casa Tua: Pizza gourmet

La ricetta inizia con la preparazione del milk roux, facendo bollire il latte di riso in una casseruola. Successivamente, si aggiunge la farina a pioggia e si mescola con una frusta manuale fino a ottenere un composto denso. Una volta pronto, il roux viene fatto raffreddare prima di essere versato in una ciotola insieme alla farina, al lievito di birra e a una parte dell’acqua.

Dopo aver mescolato gli ingredienti, si aggiunge il sale, il resto dell’acqua e l’olio, continuando ad impastare fino a ottenere un composto omogeneo. L’impasto viene poi lasciato riposare in una ciotola a temperatura ambiente per un’ora, dopo aver dato delle pieghe di rinforzo.

Successivamente, il panetto lievitato viene diviso in due parti e formate due palline che vengono posizionate all’interno di due padellini oleati. Dopo un riposo di circa 40 minuti a temperatura ambiente, si stende l’impasto direttamente nel padellino facendo delle leggere pressioni con le dita.

Dopo aver fatto lievitare l’impasto per un’ora a temperatura ambiente, la pizza viene cotta a 250° per 15 minuti. Una volta sfornata, la focaccia viene tagliata a spicchi e farcita con caprino, fette di salmone affumicato, aneto e germogli freschi.

In conclusione, la ricetta prevede una preparazione dettagliata dell’impasto per la focaccia, partendo dal milk roux e procedendo con la formazione delle palline e la cottura in padellino. La farcitura con caprino, salmone affumicato, aneto e germogli freschi aggiunge un tocco di freschezza e sapore al piatto. La combinazione di ingredienti e passaggi rende questa focaccia un piatto gustoso e ricco di sapori.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria