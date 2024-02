Nel Forno di Casa Tua: semla

Per la preparazione di questi deliziosi panini al marzapane, occorre iniziare con la creazione dell’impasto. In una ciotola, si uniscono la farina 0, la maggior parte del latte, lo zucchero e il lievito fresco sbriciolato, mescolando il tutto con cura. Per dare aroma e profumo al composto, si aggiunge la scorza grattugiata di un’arancia e del cardamomo in polvere. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, si incorpora il sale e il poco latte rimasto, continuando a lavorare l’impasto per alcuni minuti.

Successivamente, si aggiunge il burro morbido a pezzetti, poco alla volta, impastando con cura fino a farlo assorbire completamente. Una volta pronto, si copre l’impasto e si lascia riposare in frigorifero per circa 6 ore, per permettere ai sapori di amalgamarsi e all’impasto di lievitare in modo ottimale. Una volta trascorso il tempo di riposo, si divide l’impasto in 6 parti e si formano delle palline lisce, ripiegandole su se stesse per conferire loro una forma regolare.

Le palline vengono disposte su una teglia con carta forno, distanziate tra loro, e si lasciano lievitare ulteriormente per circa 2 ore e mezza a temperatura ambiente, coprendole per mantenere l’umidità necessaria. Prima di infornare, si spennellano i panini con uovo sbattuto, per conferire loro una doratura uniforme durante la cottura. I panini vengono infornati a 180°C per circa 15 minuti in forno statico, fino a quando non risultano ben dorati e fragranti.

Una volta cotti, si procede tagliando i panini a metà e schiacciando al centro della parte inferiore con un bicchiere, per creare un’incavo dove inserire il marzapane. Quest’ultimo viene inserito al centro del panino, coperto con abbondante panna montata e chiuso con l’altra metà del panino. Infine, si completa la preparazione spolverando i panini con zucchero a velo, per conferire loro un tocco di dolcezza in più.

In questo modo, si ottengono dei panini al marzapane soffici e profumati, ideali da gustare come dolce prelibatezza in qualsiasi occasione. La combinazione di ingredienti come l’arancia, il cardamomo, il marzapane e la panna conferisce a questi panini un sapore unico e avvolgente, che conquisterà il palato di chiunque li assaggi. Perfetti da servire a fine pasto o da gustare come merenda golosa, i panini al marzapane sono un’ottima idea per deliziare amici e familiari con un dolce fatto in casa e pieno di sapore.

