Nel Forno di Casa Tua: taralli sugna e pepe

La ricetta dei taralli con mandorle prevede di mescolare la farina tipo 2 con il lievito di birra fresco e parte dell’acqua in una ciotola o in una planetaria. Successivamente si aggiunge il sale e il resto dell’acqua, continuando a lavorare l’impasto fino a renderlo liscio. A questo punto si incorpora lo strutto e il pepe macinato, aggiungendoli poco alla volta e continuando a lavorare l’impasto fino a quando vengono completamente assorbiti. Infine si aggiungono le mandorle tritate grossolanamente e si lavora l’impasto fino a renderlo omogeneo. Dopo aver coperto l’impasto, si lascia lievitare per 4 ore in frigorifero.

Una volta che l’impasto ha lievitato, si procede a ricavare dei pezzi di pasta da 40-50 g e a stenderli sul piano formando dei serpentelli spessi circa 1 cm. Due serpentelli vengono poi affiancati e intrecciati tra di loro, per poi essere chiusi a ciambella. I taralli così formati vengono disposti su una teglia e vengono incastonate 4-5 mandorle per ogni tarallo. Dopo aver coperto i taralli, si lascia lievitare fino al raddoppio.

Infine, i taralli con mandorle vengono cotti in forno caldo e statico a 200° per 10 minuti, per poi abbassare la temperatura a 180° e continuare la cottura per altri 10 minuti. Una volta pronti, i taralli risultano fragranti e gustosi, grazie alla presenza delle mandorle che conferiscono un sapore unico e croccante. Questi dolci tipici della tradizione culinaria italiana sono perfetti da gustare come spuntino o da accompagnare a un buon bicchiere di vino. La loro preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà di sicuro gli sforzi fatti in cucina.

In conclusione, i taralli con mandorle sono un’ottima alternativa ai classici taralli senza nocciole, grazie al gusto deciso e croccante delle mandorle che si sposa perfettamente con la morbidezza dell’impasto. La lievitazione in frigorifero conferisce ai taralli una consistenza leggera e alveolata, rendendoli ancora più invitanti e sfiziosi. Provate a preparare questi taralli con mandorle per una merenda golosa o per un buffet di dolci casalinghi, e sarete sicuramente acclamati dai vostri ospiti per la bontà di questo delizioso prodotto da forno. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

